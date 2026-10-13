HĐND phường Nam Hoa Lư tổ chức Kỳ họp thứ 5

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND phường đã xem xét, thảo luận và quyết nghị những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để phường hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý IV và cả năm 2026.

Các đồng chí Chủ tọa điều hành Kỳ họp.

Về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND phường xem xét quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc UBND phường Nam Hoa Lư.

Về lĩnh vực kinh tế - ngân sách, HĐND phường đã nghe Báo cáo tình hình phân bổ, cấp bổ sung dự toán ngân sách phường năm 2026 (từ ngày 28/5/2026 đến ngày 22/9/2026); điều chỉnh, giao dự toán chi ngân sách phường năm 2026 cho các đơn vị trường học công lập sau sắp xếp; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026; Kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ 2026-2030.

Tại Kỳ họp, các vị đại biểu HĐND phường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để quyết định các vấn đề, bảo đảm sau khi các nghị quyết được ban hành đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc tổ chức Kỳ họp của HĐND phường Nam Hoa Lư nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề của địa phương. Đồng thời chia sẻ thêm một số thông tin về nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các địa phương.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của phường trong 9 tháng qua. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, phường Nam Hoa Lư đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để phường tiếp tục phát huy lợi thế, nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

Trong những tháng cuối năm, đồng chí đề nghị phường tiếp tục huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tập trung cao độ, tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Đồng chí tin tưởng với nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự quyết liệt của phường trong ổn định, vận hành bộ máy, phường Nam Hoa Lư sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2026, giữ vững thành tích là phường xuất sắc.