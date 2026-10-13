Quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Lào

Sáng 13/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone.

Chuyến thăm của Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhằm duy trì tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược Việt Nam - Lào cũng như đóng góp vào thành công chung của Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone duyệt đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón trọng thể, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh từ sau Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước. Qua đó, khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Quang cảnh hội đàm.

“Điều này thể hiện sự tin cậy chính trị và coi trọng cao độ, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết, thực chất, hiệu quả, góp phần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ hai nước. Lãnh đạo hai nước đều khẳng định, Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn về phát triển quan hệ Việt Nam - Lào trong tình hình mới”, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Đại tướng Khamliang Outhakaysone.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Các nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật như công tác tuyên truyền; công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Đại tướng Khamliang Outhakaysone phát biểu.

Nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng được tổ chức như: Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Giao lưu sĩ quan trẻ giữa quân đội hai nước... Các hoạt động phong phú, lấy nhân dân làm trung tâm, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội về tình đoàn kết, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.

Vui mừng trước những kết quả tích cực, hiệu quả đạt được trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua trên các lĩnh vực, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh: Chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 lần này là cơ hội để góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước nói chung, hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất chỉ đạo Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp chủ động, tích cực triển khai các nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn - đối thoại và phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới. Hợp tác về công tác Đảng, công tác chính trị cũng tiếp tục được đẩy mạnh nhằm xây dựng quân đội vững mạnh, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh đó, hai bên chú trọng thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào; đồng thời tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và củng cố hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đặc biệt, hai bên thống nhất tiếp tục đặt trọng tâm vào công tác đào tạo nguồn nhân lực. Đây được xác định là nhiệm vụ "then chốt của then chốt" với ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.