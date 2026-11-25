Người làng hoa Túc Tiến đã "nằm lòng" kỹ thuật chăm bón hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Thắp đèn trồng hoa

Những ngày này, vào ban đêm, các vườn trồng hoa cúc ở làng hoa Túc Tiến xưa đã thắp đèn sáng trưng để kéo dài quang kỳ, kìm hãm cây phân hóa mầm sớm, tập trung vào thân lá, giúp hoa nở đúng Tết. Theo chia sẻ của anh Lưu Tuấn Tú, một trong những hộ dân có thâm niên trồng hoa cúc phục vụ thị trường Tết, thắp đèn vào ban đêm kết hợp với bấm tỉa ngọn, nhánh đúng giai đoạn, giữ ẩm đất vừa phải, tránh úng gốc, bón phân cân đối theo từng thời kỳ và ngắt đèn điêu chỉnh thời điểm nở hoa đúng dịp sẽ giúp người trồng hoa có một mùa hoa Tết “được mùa, được giá”.

Anh Tú khoe: Năm nay, gia đình tôi trồng cả vạn cây hoa cúc bông, cúc cành, trong đó có nhiều giống mới, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Mỗi vụ hoa, gia đình thu hơn 10 triệu đồng, cũng đủ cho chúng tôi đón một cái Tết đầm ấm. Trồng hoa phục vụ thị trường Tết cho thu nhập cao gấp 4, 5 lần so với trồng rau.

Nhiều năm nay, hoa cúc đã trở thành "thương hiệu" của làng hoa Túc Tiến.

Các loại hoa cúc ở Túc Tiến đã trở thành “thương hiệu” của làng hoa. Khác với những loại hoa lấy từ nơi khác về, thường phải bảo quản trong nhà lạnh, nhanh tàn, kém tươi, hoa cúc ở đây luôn đẹp bền bỉ. Chị Lý Thị Hoa, tổ dân số 33, phường Phan Đình Phùng cho biết: Mỗi dịp Tết về, tôi đều đến làng hoa, ra tận vườn lựa chọn những khóm hoa cúc mua về trang trí. Với đủ loại màu sắc, hoa cúc ở đây vừa khỏe cây, vừa tươi lâu. Có những năm, Tết đã qua cả tháng trời mà những khóm hoa cúc vẫn rực rỡ trong nắng xuân.

Chính sự khác biệt ấy đã giúp cho hoa cúc Túc Tiến luôn được bán với giá cao. Anh Tú nhẩm tính: Đầu tư cho cây giống không quá nhiều, trồng hoa cúc chủ yếu mất nhiều công chăm bón. Vì thế, chỉ cần bán được với giá từ 2.500 đến 3.000 đồng/cành người trồng hoa cúc đã có một cái Tết đủ đầy.

Ở làng hoa Túc Tiến, trồng hoa phục vụ thị trường Tết đã trở thành một “thói quen” không dễ bỏ. Có năm thời tiết không thuận lợi, tiết trời quá ấm hoặc quá lạnh, hoa chưa chắc nở đúng dịp nhưng người dân trong làng vẫn “thức, ngủ” cùng hoa. Với họ, mỗi một mùa hoa Tết, là thêm một niềm hy vọng, được sống với nghề, có thu nhập cao và quan trọng hơn, để giữ khách.

Ông Nguyễn Văn Tiến, một trong những hộ trồng nhiều hoa nhất, lâu năm nhất ở Túc Tiến giải thích: Hơn 20 năm qua, làng hoa lúc nào cũng có đủ chủng loại phục vụ nhu cầu thị trường. Nếu vì thời tiết bất lợi mà không trồng hoa, những khách quen sẽ bỏ chúng tôi. Bởi thế, bằng mọi giá, chúng tôi phải trồng và chăm hoa thật tốt để đáp ứng nhu cầu thị trường.

No ấm cho người, làm đẹp cho đời

Bao năm nay, Túc Tiến luôn là làng trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nổi tiếng của Thái Nguyên. Những năm gần đây, khi diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp để phục vụ xây dựng các khu đô thị hiện đại, người làng hoa lại có những cách chuyển đổi rất phù hợp để bám trụ với nghề. Một số hộ trồng hoa trong vườn nhà; có hộ sau khi phần đất nông nghiệp bị thu hồi thì thuê lại phần đất chưa xây dựng đến hoặc cải tạo những ruộng trũng, ruộng thụt để trồng hoa. Nhiều hộ, thay vì trồng rau vụ Đông - Xuân đã chuyển sang trồng hoa bán trong dịp Tết.

Trước đây, cả vùng Túc Tiến có hàng trăm hộ trồng hoa Tết thì nay còn khoảng hơn 30 hộ. Dù vậy, số lượng hoa phục vụ nhu cầu người tiêu dùng những ngày Tết Nguyên đán vẫn không hề giảm khi hộ ít vẫn trồng vài nghìn cây, hộ nhiều có thể trồng đến vài chục nghìn cây hoa cúc. Ngoài ra, nhiều gia đình còn mạnh dạn bỏ ra từ 200 đến 250 triệu đồng đầu tư trồng các loại hoa cao cấp như ly ly, đồng tiền, lay ơn, thược dược phục vụ nhu cầu của người dân trong, ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Khiêm, người làng hoa Túc Tiến cho hay: Khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, người làng hoa chúng tôi không còn phải “đánh bạc” với thời tiết nữa. Chúng tôi xác định, diện tích đất trồng hoa giảm thì việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất hoa, nhất là các loại hoa chất lượng cao phải được xem trọng, để lượng hoa xuất ra thị trường vẫn đảm bảo như mọi năm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, khoảng 3 năm trở lại đây, khá nhiều hộ trồng hoa ở Túc Tiến trồng hoa thược dược phục vụ thị trường Tết.

Đưa chúng tôi đi tham quan những vườn hoa vừa xuống giống, ông Khiêm giới thiệu từng chủng loại, cách chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho các loại hoa. Cũng như mọi năm, năm nay gia đình ông trồng gần 3.000 gốc hoa ly ly đỏ, loại 7 đến 8 tai; trên 3 vạn gốc hoa cúc; 3 vạn gốc hoa dơn; vài nghìn gốc hoa đồng tiền, huệ, violet. Trong đó, đầu tư cho hoa ly là đòi hỏi vốn lớn nhất (20 nghìn đồng/củ giống). Năm ngoái, gia đình ông “thắng” lớn khi vườn hoa ly bán hết “veo” từ ngày 25, 26 tháng Chạp với giá 50-60 nghìn đồng/cành. Cả vườn hoa violet, hoa dơn, huệ… cũng được bán hết ngay tại vườn.

Ngay sát khu vườn hoa của gia đình ông Khiêm, những luống hoa thược dược, hoa ly vàng… của nhà hàng xóm cũng đã lên tươi tốt. Người làng hoa Túc Tiến đang vừa nghe ngóng thời tiết, vừa chuyên tâm chăm sóc những vườn hoa của gia đình. Khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, người làng hoa Túc Tiến đã có sự thích nghi rất phù hợp. Không còn trồng hoa xen canh, người dân nơi đây đã trồng hoa chuyên nghiệp hơn. Bà con tính toán chuẩn xác thời gian xuống giống hoa, cách chăm bón cho hoa nở đúng dịp. Riêng những loại hoa cao cấp được chăm sóc đặc biệt, có nhà lưới bảo vệ mưa, rét, giàn phun đưa nước tới từng gốc hoa.

Đi qua những thăng trầm, người dân Túc Tiến vẫn đang phát huy lợi thế của vùng hoa nằm gần chợ đầu mối lớn nhất của tỉnh (chợ Thái). Mai này những khóm hoa trong các nhà vườn sẽ trổ bông hoa rực rỡ đón xuân về, làm đẹp cho đời và mang lại ấm no cho người chăm bón chúng.