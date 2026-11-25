Theo UBND xã Cúc Phương, là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường), chính quyền địa phương xác định việc bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở, đất ở và nước sinh hoạt cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Thời gian qua, UBND xã đã chủ động quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc và quyền lợi của người dân; đồng thời thông tin rộng rãi, công khai điều kiện, tiêu chí thụ hưởng chính sách đến từng thôn, bản để người dân nắm bắt và giám sát.

Để bảo đảm các chính sách an sinh đến đúng đối tượng, UBND xã Cúc Phương đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với ban công tác mặt trận các thôn tổ chức rà soát kỹ lưỡng nhu cầu thực tế về nhà ở, đất ở và nước sinh hoạt của từng hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với việc rà soát, cán bộ xã và thôn đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý theo quy định để bảo đảm quyền lợi hợp pháp khi tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách trong thời gian tới, UBND xã Cúc Phương cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai và chính sách dân tộc. Ảnh: Nguyễn Diệu.

Kết quả triển khai trong năm 2026, đối với chính sách hỗ trợ nhà ở, UBND xã Cúc Phương đã thực hiện hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho 10 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ từ nguồn vận động xã hội hóa và trích từ quỹ an sinh xã hội.

Đồng thời, thực hiện Chương trình dự án số 01 (về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt), địa phương đã rà soát và triển khai hỗ trợ giải quyết đất ở cho 03 hộ nghèo thiếu đất ở tại địa phương.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai tại cơ sở, UBND xã Cúc Phương cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần tiếp tục tháo gỡ. Cụ thể, nhu cầu thực tế về hỗ trợ nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hiện vẫn còn lớn trong khi nguồn lực hỗ trợ của địa phương còn hạn chế.

Bên cạnh đó, trình độ nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn chưa đồng đều; một số hộ gia đình vẫn gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai trong quá trình lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách trong thời gian tới, UBND xã Cúc Phương cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai và chính sách dân tộc bằng các hình thức dễ hiểu, sát với thực tế đời sống của đồng bào.

Địa phương cũng cam kết tiếp tục rà soát chặt chẽ, xác định đúng đối tượng thụ hưởng, thực hiện công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ; đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm bổ sung nguồn lực và có giải pháp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục đất đai, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.