TXCT không chỉ là kênh ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của người dân, quan trọng hơn là việc đưa tiếng nói từ thực tiễn vào quá trình xây dựng, quyết định và giám sát thực hiện chính sách. Đặc biệt, với bài toán nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự kết nối này có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm chính sách đáp ứng tốt hơn nhu cầu an cư của người dân.