[Video] TP Hồ Chí Minh xây dựng hệ số K mới áp dụng từ ngày 1/1/2027
Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2027 trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 1/1/2027.
Dự án thực hiện từ tháng 11 đến hết tháng 12/2026 để hoàn thành hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kịp thời. Các sở, ngành, cơ quan thuế thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu phối hợp cung cấp dữ liệu, khảo sát và góp ý dự thảo bảo đảm khách quan, khoa học, công khai và minh bạch.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-xay-dung-he-so-k-moi-ap-dung-tu-ngay-112027-post1005210.html