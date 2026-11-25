Đánh giá toàn bộ địa giới hành chính của đô thị loại đặc biệt, loại I

Ngày 20/11/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 84/2026/TT-BXD quy định tiêu chí đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và việc tổ chức thực hiện tại các đô thị.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 84/2026/TT-BXD quy định tiêu chí đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và việc tổ chức thực hiện tại các đô thị. (Ảnh minh họa).

Thông tư nêu rõ, đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị là việc đánh giá mức độ của đô thị trong việc nhận diện, dự báo, chuẩn bị, duy trì, thích nghi, phục hồi và chuyển đổi tích cực trước các tác động của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Việc đánh giá tuân theo 5 tiêu chí: Chính sách quản lý phát triển đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu; cơ sở hạ tầng đô thị thiết yếu chống chịu với biến đổi khí hậu; môi trường sinh thái chống chịu với biến đổi khí hậu; năng lực xã hội chống chịu với biến đổi khí hậu; năng lực kinh tế, tài chính chống chịu với biến đổi khí hậu.

Việc đánh giá các tiêu chí được thực hiện bằng cách tính điểm các chỉ số theo quy định cụ thể tại Thông tư. Điểm của đô thị là tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí. Điểm tối đa của đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II là 69 điểm; điểm tối đa của đô thị loại III là 54 điểm.

Phạm vi đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị loại đặc biệt, loại I là toàn bộ địa giới đơn vị hành chính của đô thị.

Phạm vi đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị loại II, loại III là phạm vi đô thị được phân loại đô thị.

Đô thị mức độ tốt phải có điểm của đô thị từ 70% trở lên

Không chỉ nêu rõ các tiêu chí đánh giá, Thông tư số 84/2026/TT-BXD còn quy định rõ mức độ đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của từng loại đô thị. Theo đó, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị loại đặc biệt, loại I được đánh giá theo 4 mức độ.

Khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị loại đặc biệt, loại I được đánh giá theo 4 mức độ. (Ảnh minh họa).

Đô thị ở mức độ hạn chế khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt dưới 30% điểm tối đa của đô thị. Đô thị đạt mức độ trung bình khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt từ 30% trở lên điểm tối đa của đô thị và chưa đạt mức độ khá, tốt theo quy định tại Thông tư.

Đô thị đạt mức độ khá khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt từ 50% trở lên điểm tối đa của đô thị, 30% trở lên số lượng đô thị loại II trực thuộc được đánh giá có kết quả đánh giá đạt mức độ trung bình trở lên và chưa đạt mức tốt theo quy định.

Đô thị đạt mức độ tốt khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt từ 70% trở lên điểm tối đa của đô thị, 50% trở lên số lượng đô thị loại II và 50% trở lên số lượng đô thị loại III trực thuộc được đánh giá có kết quả đánh giá đạt mức độ khá trở lên.

4 mức độ đánh giá đối với đô thị loại II, loại III

Tương tự đô thị loại đặc biệt và loại I, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị loại II, loại III cũng được đánh giá theo 4 mức độ.

Cụ thể, đối với đô thị loại II, đô thị ở mức độ hạn chế khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt dưới 30% điểm tối đa của đô thị hoặc có tiêu chí đạt 0 điểm.

Đô thị đạt mức độ trung bình khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt từ 30% trở lên điểm tối đa của đô thị, không có tiêu chí nào đạt 0 điểm và chưa đạt mức độ khá, tốt theo quy định tại Thông tư.

Đô thị đạt mức độ khá khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt từ 50% trở lên điểm tối đa của đô thị, không có tiêu chí nào đạt dưới 30% điểm tối đa của tiêu chí đó và chưa đạt mức độ tốt theo quy định.

Đô thị đạt mức độ tốt khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt từ 70% trở lên điểm tối đa của đô thị và không có tiêu chí nào đạt dưới 50% điểm tối đa của tiêu chí đó.

Đối với đô thị loại III, đô thị ở mức độ hạn chế khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt dưới 30% điểm tối đa của đô thị. Đô thị đạt mức độ trung bình khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt từ 30% đến dưới 50% điểm tối đa của đô thị.

Đô thị đạt mức độ khá khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt từ 50% đến dưới 70% điểm tối đa của đô thị. Đô thị đạt mức độ tốt khi tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt từ 70% trở lên điểm tối đa của đô thị.