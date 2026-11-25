Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thực hiện dự án trên phạm vi toàn thành phố. Việc xây dựng hệ số K được thực hiện theo từng loại đất, khu vực và vị trí tương ứng với bảng giá đất, bảo đảm phù hợp với biến động của thị trường bất động sản, điều kiện kinh tế - xã hội và các quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung trọng tâm của dự án là điều tra, khảo sát, thu thập và phân tích thông tin giá đất trên thị trường; đánh giá mức độ phù hợp giữa bảng giá đất với giá giao dịch thực tế. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ xác định các hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường, quy hoạch và những yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất.

Tp.HCM xây dựng hệ số K năm 2027, giá đất sẽ được điều chỉnh thế nào?.

Sau khi hoàn thành công tác khảo sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xây dựng dự thảo quyết định ban hành hệ số K năm 2027, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và trình thẩm định theo quy định.

Dự án được triển khai từ tháng 11 đến hết tháng 12/2026. UBND Tp.HCM yêu cầu hoàn thành hồ sơ, trình UBND thành phố xem xét, quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 để áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện, thành phố giao các sở, ngành, cơ quan thuế, UBND các phường, xã, đặc khu và đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu; tham gia điều tra, khảo sát và đóng góp ý kiến đối với dự thảo hệ số K. Việc xây dựng hệ số phải bảo đảm tính khách quan, khoa học, công khai và minh bạch.

Trước đó, Tp.HCM đã ban hành bảng giá đất lần đầu theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đến ngày 30/6/2026, thành phố tiếp tục ban hành Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026.

Việc chuẩn bị xây dựng hệ số K năm 2027 ngay trong những tháng cuối năm 2026 nhằm bảo đảm có cơ sở áp dụng từ đầu năm tới, đồng thời cập nhật các yếu tố biến động của thị trường vào quá trình xác định giá đất theo quy định.