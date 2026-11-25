Khách hàng tìm hiểu thông tin về dự án bất động sản do Tập đoàn Nam Long triển khai tại xã Đại Phước.

Cùng với tiến độ Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành và các công trình giao thông trọng điểm, việc điều chỉnh quy hoạch, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách đang tạo thêm động lực phục hồi, mở rộng dư địa phát triển cho thị trường.

Nhiều dự án tăng tốc triển khai

Đầu tháng 11-2026, khoảng 1 ngàn nhà đầu tư, đối tác tham dự buổi gặp gỡ, nghe báo cáo tiến độ Dự án Aqua City (phường Long Hưng). Với quy mô khoảng 1 ngàn hécta, Aqua City là một trong những dự án BĐS quy mô lớn đang được thi công, hoàn thiện. Ông Cao Trần Duy Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland cho biết: Dự án đã chuyển từ giai đoạn tập trung tháo gỡ vướng mắc sang đẩy mạnh thi công, kinh doanh và khai thác.

Hiện dự án có hơn 4 ngàn công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm nhà thầu tổ chức thi công 3 ca tại các phân khu. Hơn 1,3 ngàn căn nhà phố, biệt thự đã được bàn giao; một số tiện ích như: trung tâm thể thao, khu vui chơi, mua sắm và ẩm thực cũng lần lượt đi vào hoạt động, từng bước hình thành cộng đồng cư dân.

Giai đoạn từ nay đến năm 2030, Ðồng Nai đặt ra các chỉ tiêu: nhà ở thương mại, hoàn thành khoảng 424,2 ngàn căn; nhà ở xã hội, hoàn thành từ 60,4 ngàn căn trở lên; nhà ở lực lượng vũ trang, hoàn thành từ 3,1 ngàn căn trở lên; nhà ở công vụ, hoàn thành khoảng 300 căn trở lên; nhà ở do người dân tự xây dựng, tăng thêm khoảng 35,8 ngàn căn.

Bà Trương Lâm Minh Châu, nhà đầu tư đến từ Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét: Tiến độ xây dựng tại Aqua City có nhiều chuyển biến so với trước, số lượng cư dân về sinh sống ngày càng tăng. Để duy trì sức hút, chủ đầu tư cần tiếp tục bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Cũng tại phường Long Hưng, Dự án Izumi City của Tập đoàn Nam Long, quy mô khoảng 170ha, đang triển khai các phân khu. Giai đoạn đầu của phân khu Izumi Gardenia với 275 căn nhà phố, nhà phố thương mại đã hoàn thiện và bàn giao; một số sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong tháng 11-2026, doanh nghiệp tiếp tục công bố mở bán 142 sản phẩm thuộc giai đoạn 2. Với phân khu Izumi Canaria, chủ đầu tư dự kiến bàn giao những sản phẩm đầu tiên từ cuối năm 2026.

Tại khu vực cù lao Đại Phước (xã Đại Phước), Dự án Elyse Island do Tập đoàn Nam Long và đối tác triển khai có quy mô khoảng 45ha, với hơn 300 biệt thự xây sẵn dọc sông. Dự án nằm trong khu vực có lợi thế về cảnh quan ven sông, kết nối với các công trình hạ tầng liên vùng, trong đó có Sân bay Long Thành, nên thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Bên cạnh các khu đô thị quy mô lớn, nhiều dự án nhà ở thương mại, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành trước đây cũng đang đẩy nhanh tiến độ. Những chuyển động này phần nào cho thấy hoạt động đầu tư, xây dựng và bàn giao nhà tại nhiều dự án đang được nối lại sau thời gian gián đoạn. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào tiến độ thi công hoặc số lượng sản phẩm đưa ra thị trường thì chưa thể đánh giá thị trường BĐS đã phục hồi. Sự phục hồi của thị trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: pháp lý, khả năng kết nối hạ tầng, tiến độ hoàn thành dự án và sức mua, nhất là khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực tế.

Ông Nguyễn Văn Minh, một nhà đầu tư đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Sân bay Long Thành là một trong những động lực phát triển quan trọng của Đồng Nai. Khi sân bay đi vào khai thác thương mại, nhu cầu nhà ở của đội ngũ chuyên gia, lao động chất lượng cao có thể gia tăng. Cùng với đó, định hướng phát triển khu kinh tế đặc biệt, đô thị sân bay và các khu công nghiệp thế hệ mới cũng mở ra nhu cầu về nhà ở, thương mại và dịch vụ tại thành phố.

Khơi thông nguồn lực, tăng dư địa phát triển

Những chuyển động tại một số dự án cụ thể là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để thị trường BĐS phục hồi ổn định và phát triển bền vững, cần thêm những điều kiện nền tảng. Với lợi thế kết nối vùng, hệ thống khu công nghiệp lớn và Sân bay Long Thành, Đồng Nai có dư địa mở rộng không gian đô thị, phát triển các khu dân cư, thương mại và dịch vụ. Để phát huy tốt các lợi thế này, thành phố cần quy hoạch đồng bộ, đầu tư hạ tầng đi trước và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Về quy hoạch, vào tháng 7-2026, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Tiếp đó, tháng 11-2026, UBND thành phố ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030. Đây là những cơ sở định hướng tổ chức không gian phát triển, xác định các khu vực đô thị động lực, hành lang kinh tế và định hướng sử dụng đất. Từ các quy hoạch này, nhà đầu tư có thêm căn cứ đánh giá tiềm năng, lựa chọn địa điểm và xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn, nhất là tại những khu vực gắn với đô thị sân bay, các tuyến giao thông liên vùng và trung tâm công nghiệp, dịch vụ. Việc ban hành quy hoạch mang tính đồng bộ, dài hạn cũng góp phần hạn chế tình trạng phát triển dự án manh mún, thiếu liên kết với hạ tầng và không gian đô thị chung.

Cùng với quy hoạch, hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ những điểm nghẽn của thị trường. Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI bế mạc chiều 21-11, Quốc hội đã thông qua 3 luật sửa đổi liên quan đến nhà ở, đất đai và kinh doanh BĐS. Các quy định mới hướng đến tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn lực đất đai, đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người mua nhà. Việc tổ chức thực hiện thống nhất, kịp thời các chính sách mới sẽ góp phần tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án, cải thiện nguồn cung.

Tại Đồng Nai, thời gian qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đồng thời hoàn thiện công tác quản lý nhà ở và thị trường BĐS. Ngày 20-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út ký ban hành Quyết định số 4101/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường BĐS thành phố. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS; đề xuất giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc và đôn đốc triển khai các chương trình, kế hoạch về nhà ở, thị trường BĐS. Việc thành lập Ban Chỉ đạo nhằm tạo đầu mối phối hợp liên ngành, góp phần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách.

Có thể thấy, sự cộng hưởng giữa hạ tầng, quy hoạch và chính sách đang tạo thêm dư địa cho thị trường BĐS Đồng Nai. Khi các dự án được triển khai theo quy hoạch, gắn với hạ tầng, có pháp lý đầy đủ, hoàn thành đúng tiến độ, với sản phẩm phù hợp khả năng chi trả và nhu cầu thực tế, thị trường BĐS sẽ có thêm điều kiện phục hồi. Qua đó, BĐS phát huy vai trò là nguồn lực phục vụ phát triển đô thị, kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.