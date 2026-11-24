Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Minh Quang - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Cúc Anh - Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Thiên Thanh được chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu với giá 95,949 tỷ đồng (giá gói thầu 96,602 tỷ đồng). Tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,676% so với giá gói thầu.

Trước đó, gói thầu trên do Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Yên Lãng làm chủ đầu tư được tổ chức đấu thầu qua mạng rộng rãi trong nước, hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 08/9/2026 đến ngày 04/10/2026 thì đóng, mở thầu. Nguồn vốn thực hiện gói thầu là ngân sách xã, loại hợp đồng trọn gói và đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện gói thầu là 540 ngày. Trong quá trình mời thầu, chủ đầu tư đã thực hiện 1 lần gia hạn thời điểm đóng thầu để điều chỉnh hồ sơ mời thầu.

Theo thông tin được công bố, quá trình tham dự đấu thầu chỉ có duy nhất liên danh 3 công ty trên tham dự và nộp hồ sơ dự thầu. Sau đó, hồ sơ dự thầu của liên danh này được đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty CP tư vấn XDGT Tây Thăng Long đánh giá hồ sơ dự thầu là đạt theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 08/10/2026.

Đến ngày 20/10/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Yên Lãng đã có quyết định số 629/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cho liên danh nhà thầu trên. Được biết, đơn vị đứng đầu liên danh 3 công ty này là Công ty TNHH Xây dựng Minh Quang có địa chỉ tại khu hành chính số 15, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.