Thường trực HĐND xã Phước Trà vừa tổ chức tọa đàm “Đại biểu HĐND xã Phước Trà - Gần dân, sát cơ sở, trách nhiệm và hành động”. Ảnh: N.ĐOAN

Theo sát từng vấn đề

Hàng chục héc ta đất sản xuất của cánh đồng Nà Quy (thôn Trà Nhan) bị bỏ hoang hơn 10 năm qua. Từ kiến nghị của cử tri, UBND xã Phước Trà họp bàn với người dân phương án phục hóa, đồng thời khảo sát nguồn nước và tuyến dự kiến đầu tư công trình thủy lợi. Đến quý III/2026, việc phục hóa hoàn thành, sẵn sàng cho việc đưa diện tích này vào canh tác trong vụ đông xuân 2026 - 2027.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, UBND xã đã triển khai đo đạc 1.867 thửa đất của khoảng 600 hộ dân các thôn Trà Nô, Trà Nhan, Trà Hân và giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 4 trường hợp.

Đối với các kiến nghị liên quan đến dân sinh, như tại thôn Trà Va, sau khi kiểm tra nguồn nước và tuyến kênh dẫn vào cánh đồng đập Ông Lương, UBND xã đã giao lập dự toán sửa chữa. Ở thôn Trà Hân, công trình cấp nước tự chảy từ khe Bà Lơ đã được khắc phục tạm thời sau mưa lũ và đang được sửa chữa. Tại các thôn Hạ Sơn và Gia Cao, những nơi dây điện sau công tơ phải kéo xa đến nhà dân cũng được đề nghị Công ty Điện lực Đà Nẵng khảo sát, nghiên cứu đầu tư đường dây để bảo đảm an toàn...

Một số kiến nghị đang được theo dõi kết quả giải quyết. Theo Chủ tịch HĐND xã Phước Trà Nguyễn Văn Nam, các cuộc tiếp xúc với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ của đại biểu dân cử xã ghi nhận nhiều vấn đề sát với đời sống như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điện sinh hoạt, đường đi, trường lớp đến thu gom rác và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Đại biểu lắng nghe, trao đổi những nội dung có thể giải đáp tại chỗ. Những kiến nghị cần xem xét được Thường trực HĐND xã tổng hợp, chuyển đến UBND xã và các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, trả lời cử tri.

Việc lắng nghe tại các cuộc tiếp xúc được tiếp nối bằng khảo sát thực tế. Trước kỳ họp giữa năm 2026, hoạt động khảo sát tập trung vào các công trình đầu tư công, công trình cấp nước và cơ sở vật chất trường học.

Kết quả ghi nhận tại hiện trường giúp đại biểu có thêm căn cứ thảo luận tại kỳ họp; đề nghị UBND xã tháo gỡ vướng mắc trong thi công và rà soát những hạng mục cần sửa chữa. Hoạt động giám sát cũng đi vào những vấn đề cụ thể như thủy lợi nhỏ, tiếp công dân và thực hiện chính sách bảo trợ xã hội.

“Khi có văn bản trả lời, Thường trực HĐND xã và các đại biểu tiếp tục đối chiếu với thực tế, đôn đốc những việc còn chậm và thông tin lại cho cử tri. Từ lúc tiếp nhận kiến nghị đến khi báo cáo kết quả với cử tri, trách nhiệm của người đại biểu thể hiện ở việc theo sát từng vấn đề, thông tin cử tri biết việc của mình đã được giải quyết đến đâu và ai sẽ tiếp tục xử lý phần còn vướng. Mỗi việc được giải quyết đến nơi đến chốn là một cách người đại biểu đáp lại niềm tin của những người đã bầu ra mình”, ông Nam nói.

Vì quyền lợi chính đáng của cử tri

Thước đo năng lực của người đại biểu dân cử chính là tinh thần gần dân, sát cơ sở, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt hành động để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri, nhân dân.

Thường trực HĐND xã Phước Trà định hướng mỗi tổ đại biểu, cá nhân đại biểu xác định một việc làm cụ thể để thực hiện trọn vẹn lời hứa trước cử tri. Từ việc sâu sát, lắng nghe cơ sở, mỗi đại biểu thể hiện trách nhiệm qua bản lĩnh theo đuổi, giám sát đến cùng; và hành động phải được đo bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thắm, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã Phước Trà, những việc tưởng như nhỏ lại tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Nhưng nếu chậm xử lý, kéo dài qua nhiều lần tiếp xúc mà không có hướng giải quyết rõ ràng sẽ dễ phát sinh bức xúc, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân.

“Ban Kinh tế - Ngân sách xã tiếp tục phát huy vai trò trong khảo sát, thẩm tra và giám sát các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư xây dựng, giao thông, thủy lợi, đất đai, tài nguyên và môi trường. Đối với công trình dân sinh, tập trung theo dõi từ đề xuất, bố trí vốn, tổ chức thực hiện đến nghiệm thu, bàn giao và hiệu quả sử dụng. Với kiến nghị phức tạp, kéo dài, sẽ đề xuất khảo sát, giám sát chuyên đề hoặc giải trình; sau giám sát cần theo dõi việc khắc phục”, bà Thắm chia sẻ.

Tính từ thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hồ sơ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã Phước Trà ghi nhận 65 lượt ý kiến, kiến nghị. UBND cùng cấp đã tập trung chỉ đạo rà soát, kiểm tra thực tế, giải quyết và trả lời kiến nghị. Với những việc đang xử lý hoặc đã trả lời nhưng còn phần việc phải thực hiện, UBND xã tiếp tục giao cơ quan chuyên môn theo dõi và cập nhật kết quả.

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà Nguyễn Tấn Nghiệp cho hay, chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2026, UBND xã chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND xã và các cơ quan chuyên môn rà soát từng kiến nghị tồn đọng, đối chiếu nội dung đã trả lời với kết quả thực tế, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý tiếp theo để báo cáo Thường trực HĐND xã.

“Theo đến cùng từng kiến nghị là theo đến khi người dân biết việc của mình đã được giải quyết ra sao thông qua những kết quả cụ thể, đó là cách UBND xã hướng tới để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và chăm lo cho người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc”, ông Nghiệp bày tỏ.