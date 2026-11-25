Đơn vị ông Thanh có vướng mắc về việc áp dụng các biểu mẫu thông tin, cụ thể như sau:

Về việc sử dụng đồng thời Mẫu số 02.b/TT và Mẫu số 02.c/TT đối với chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 8 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP, đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ phải lập Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Mẫu số 02.c/TT) làm hồ sơ pháp lý gửi Kho bạc Nhà nước.

Trên biểu mẫu này đã có sẵn danh mục tổng hợp số liệu về phương án đền bù, bao gồm mục kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Mục 4.1.2 hoặc 4.2.2).

Khi thanh toán sử dụng bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 03a), hướng dẫn lập mẫu tại phần chi phí này là "Chi phí thuộc mục 4.1.2 hoặc 4.2.2 tại Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư". Tuy nhiên, đây là khoản chi không thông qua hợp đồng.

Ông Thanh hỏi, có cần nộp đồng thời cả Mẫu số 02.b/TT (bảng tổng hợp thông tin dự toán) và Mẫu số 02.c/TT cho cùng một nội dung chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hay không? Khi đơn vị đã lập Mẫu số 02.c/TT thì có bắt buộc phải lập thêm Mẫu số 02.b/TT cho phần kinh phí tổ chức bồi thường nữa không, nhằm bảo đảm phù hợp với nguyên tắc xử lý hồ sơ tại Điều 2 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP về việc không yêu cầu cung cấp lại các thông tin đã được tổng hợp ở thành phần hồ sơ khác?

Về việc lập Mẫu số 02.b/TT khi quyết định phê duyệt dự án đã chi tiết danh mục chi phí không theo hợp đồng hoặc chi quản lý dự án đã có quyết định phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án hằng năm, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đã phê duyệt rất chi tiết, cụ thể từng danh mục chi phí thuộc loại khoản chi không có hợp đồng (ví dụ: chi phí thẩm định, chi phí tự làm,...), hoặc đối với chi quản lý dự án đã có quyết định phê duyệt dự toán chi quản lý dự án hằng năm.

Ông Thanh hỏi, trường hợp quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền đã có đầy đủ thông tin chi tiết về các khoản chi không có hợp đồng này, chủ đầu tư có cần thiết phải gửi Mẫu số 02.b/TT nữa hay không? Cơ quan thanh toán có được quyền căn cứ trực tiếp vào danh mục chi tiết tại quyết định phê duyệt đã được gửi lần đầu để kiểm tra, thanh toán hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về việc lập Mẫu số 02.b/TT và Mẫu số 02.c/TT, tại Điều 8 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công đã quy định Hồ sơ thanh toán vốn của nhiệm vụ, dự án, bao gồm:

Tại điểm đ khoản 1 Điều 8 quy định: Bảng tổng hợp thông tin dự toán đối với trường hợp không thực hiện theo hợp đồng (Mẫu số 02.b/TT), chủ đầu tư lập theo dự toán chi phí đã được duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin tại bảng.

Điểm e khoản 1 Điều 8 quy định: Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Mẫu số 02.c/TT), chủ đầu tư, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về căn cứ lập dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quy định đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm lập dự toán chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án.

Tại khoản 2 và khoản 7 Điều 27 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, điểm b khoản 7 Điều 2 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) quy định cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quyết định phê duyệt chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện; việc lập, phê duyệt dự toán, sử dụng và thanh quyết toán chi phí thực hiện theo pháp luật về ngân sách, đầu tư công và pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, đối với khoản chi bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không theo hợp đồng, chủ đầu tư lập Mẫu số 02.b/TT căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán, trong đó phản ánh dự toán chi tiết các công việc của khoản chi phí đó; lập Mẫu số 02.c/TT theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, trong đó phản ánh từng khoản chi phí trong tổng thể Phương án bồi thường. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bảo đảm số liệu kê khai thống nhất với các Quyết định đã được phê duyệt và bảo đảm tính đầy đủ của hồ sơ thanh toán theo quy định.

Về việc lập Mẫu số 02.b/TT khi Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đã phê duyệt chi tiết:

Tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công đã quy định hồ sơ pháp lý của nhiệm vụ, dự án gửi cơ quan thanh toán lần đầu khi giao dịch hoặc khi có phát sinh điều chỉnh, bổ sung. Trong đó, các thành phần hồ sơ có căn cứ lập và mục đích sử dụng thông tin khác nhau, cụ thể:

Quyết định phê duyệt dự án là căn cứ pháp lý xác định nội dung, quy mô và tổng mức đầu tư và các nội dung khác của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bảng tổng hợp thông tin dự toán do chủ đầu tư lập trên cơ sở dự toán chi phí đã được phê duyệt, trong đó tổng hợp thông tin về giá trị dự toán của từng công việc, khoản chi để cơ quan thanh toán theo dõi, đối chiếu với số vốn đề nghị thanh toán, bảo đảm vốn giải ngân cho từng công việc, hạng mục không vượt giá trị dự toán tại bảng tổng hợp thông tin dự toán theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP.

Dự toán thu, chi hằng năm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán thu, chi hằng năm, nhằm xác định các khoản thu, chi trong năm làm căn cứ quản lý, sử dụng và thanh toán chi phí quản lý dự án theo quy định.

Như vậy, các thành phần hồ sơ pháp lý nêu trên được lập trên những căn cứ pháp lý khác nhau, để bảo đảm đầy đủ theo nội dung thông tin và mục đích sử dụng và phù hợp với yêu cầu của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP, cơ quan thanh toán căn cứ tính đầy đủ và các thông tin trên các hồ sơ pháp lý, hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán theo quy định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP để giải ngân vốn đầu tư công.