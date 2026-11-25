Việc Quốc hội thông qua đồng bộ Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là bước ngoặt thể chế quan trọng, tạo hành lang pháp lý minh bạch, khơi thông nguồn lực và đưa thị trường bất động sản vận hành theo hướng bền vững.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thứ nhất là đột phá trong cơ chế định giá đất và bồi thường, tái định cư. Việc bãi bỏ khung giá đất vốn tồn tại nhiều bất cập và chuyển sang xây dựng bảng giá đất sát với giá thị trường, cập nhật hằng năm, được xem là thay đổi mang tính bước ngoặt của Luật Đất đai (sửa đổi).

Quy định này không chỉ giúp khắc phục tình trạng "hai giá" gây thất thu ngân sách Nhà nước, mà còn giải quyết tận gốc nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, nguyên tắc hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất cùng việc đa dạng hóa hình thức bồi thường (bằng tiền, bằng đất hoặc bằng nhà ở) bảo đảm cho người dân có đất bị thu hồi có chỗ ở, thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thứ hai, minh bạch hóa thị trường và bảo vệ người mua nhà. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã thiết lập những "hàng rào kỹ thuật" chặt chẽ hơn đối với loại hình bất động sản hình thành trong tương lai - lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro tranh chấp.

Theo đó, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá tỷ lệ quy định khi dự án đã có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; quy định rõ trách nhiệm bảo lãnh của ngân hàng thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng trong trường hợp chủ đầu tư chậm bàn giao nhà.

Cùng với việc siết chặt quy định phân lô, bán nền tại các đô thị lớn và chuẩn hóa điều kiện hành nghề môi giới, thị trường được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng đầu cơ, "thổi giá" gây sốt ảo.

Thứ ba, mở lối phát triển nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ. Với Luật Nhà ở (sửa đổi), bài toán thiếu hụt nguồn cung nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đã có thêm nhiều công cụ giải quyết.

Luật giao trách nhiệm rõ ràng cho chính quyền địa phương trong việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; đơn giản hóa điều kiện xác nhận đối tượng thụ hưởng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận chính sách hơn.

Về phía doanh nghiệp, các cơ chế ưu đãi đột phá được kỳ vọng sẽ tạo sức hút để khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn.

Với vấn đề cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, luật mới đã phân định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư gắn với công tác kiểm định chất lượng công trình.

Việc quy định cụ thể tỷ lệ đồng thuận của chủ sở hữu cũng như cơ chế di dời, cưỡng chế phá dỡ đối với các chung cư xuống cấp nguy hiểm cấp độ cao sẽ giúp hài hòa giữa quyền tài sản của người dân và yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, chỉnh trang đô thị.

Khi thể chế được khơi thông đi kèm với sự quyết liệt trong hành động, bộ ba luật trên chắc chắn sẽ tạo ra xung lực mới, không chỉ giúp thị trường bất động sản phục hồi lành mạnh mà còn đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.