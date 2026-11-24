Rà soát điểm ùn tắc, kiểm soát 61 vị trí rào chắn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về kết quả triển khai các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn trên địa bàn.

Từ điều chỉnh tổ chức giao thông, tháo dỡ rào chắn đến hoàn thiện hệ thống thoát nước, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn đô thị.

Đối với điểm nghẽn ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng đã tham mưu phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Trương Định sau khi đường Vành đai 2,5 và hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng được đưa vào khai thác.

Cơ quan này cũng đang xem xét phương án điều chỉnh giao thông trên đường Đỗ Mười tại khu vực cổng bến xe Yên Sở và nút giao Vành đai 3 - Tam Trinh. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng tiếp tục phối hợp rà soát, nghiên cứu giải pháp giảm ùn tắc tại những vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc trên các tuyến đường do Thành phố quản lý.

Cùng với tổ chức giao thông, việc kiểm soát các rào chắn phục vụ thi công được chú trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Theo số liệu tổng hợp, toàn Thành phố hiện có 61 vị trí rào chắn trên đường, tăng một vị trí so với đợt rà soát trước. Vị trí mới phát sinh nằm trên đường Hà Huy Tập, đoạn gần cầu Đuống, phục vụ dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống.

Trong tổng số 61 vị trí, Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có 28 vị trí; nhóm dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố có 13 vị trí; các dự án đường sắt đô thị có 9 vị trí; nhóm dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố có 7 vị trí.

Bốn vị trí còn lại thuộc các dự án sửa chữa nút giao trung tâm Long Biên, đường Cổ Linh trên cao và nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống.

Để hạn chế ùn tắc do thi công, Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đến đâu tổ chức tháo dỡ rào chắn đến đó. Đồng thời, rà soát, khắc phục tình trạng đào đường, thay thế vỉa hè và thi công hạ tầng chồng chéo, lặp đi lặp lại vào dịp cuối năm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.

Đối với điểm nghẽn úng ngập, công tác triển khai các nhiệm vụ cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Theo đó, toàn bộ 10 dự án công trình khẩn cấp chống úng ngập đã hoàn thành, trực tiếp tham gia vào công tác tiêu thoát nước chung của Thành phố.

Trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế, Sở Xây dựng đã báo cáo, đề xuất UBND Thành phố danh mục các công trình thoát nước, xử lý úng ngập năm 2027. Đồng thời, Sở đang hoàn thiện Đề án xử lý ngập úng các lưu vực thoát nước khu vực trung tâm Hà Nội giai đoạn 2026-2030 để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Một dự án đáng chú ý là xây dựng trạm bơm Cự Khối và tuyến mương xả ngoài đê Tả Hồng tại phường Long Biên. Dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6251/QĐ-UBND ngày 15/11/2026, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng.

Kiểm tra 123 dự án xây dựng, xử phạt 8 công trình vi phạm

Đối với điểm nghẽn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, Sở Xây dựng tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra việc bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

Lũy kế đến nay, Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương kiểm tra 123 dự án xây dựng trên địa bàn Thành phố; tham mưu xử phạt vi phạm hành chính 8 dự án, công trình với tổng số tiền 165 triệu đồng.

Cơ quan này cũng vừa tiếp tục kiểm tra điều kiện khởi công công trình Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn và căn hộ để bán The Northern Star Complex tại ô đất B12 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa.

Cùng với đó, Sở rà soát vi phạm trật tự xây dựng, đề xuất phương án xử lý tại Dự án Chung cư cao tầng kết hợp văn phòng dịch vụ Thanh Xuân Tower, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân; đồng thời xử lý, giải quyết các tồn tại tại Dự án Khu nhà ở liên kế thuộc Khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Hà Đông.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở Xây dựng đang hoàn thiện các cơ chế quản lý liên quan đến chất thải rắn xây dựng nhằm giảm thiểu ô nhiễm phát sinh từ hoạt động thi công.

Cụ thể, Sở đã báo cáo UBND Thành phố tiếp thu, giải trình ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác sản xuất vật liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng trong phá dỡ công trình.

Bên cạnh đó, Sở đã rà soát các cơ sở sản xuất, trạm trộn bê tông, đánh giá cân đối cung - cầu bê tông phục vụ các dự án và nhu cầu dân sinh; phối hợp chuẩn bị địa điểm tập kết máy móc, thiết bị xử lý, tái chế đất, bùn thải đào hầm tuyến đường sắt đô thị số 5.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung đôn đốc thi công 5 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách một số nút giao, tuyến đường (giai đoạn 1). Đồng thời, hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tại nút Trương Định, đường Đỗ Mười khu vực cổng bến xe Yên Sở, nút Vành đai 3 - Tam Trinh, nút giao đường đầu cầu Chiếc với đường 427 và nút giao đường tỉnh 429C - 428.

Nghiên cứu giải pháp xử lý các vị trí thường xuyên ùn tắc; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, thu hẹp và tháo dỡ rào chắn khi đủ điều kiện.

Đối với công tác chống úng ngập, trọng tâm được Sở Xây dựng xác định là hoàn thiện Đề án xử lý ngập úng các lưu vực thoát nước khu vực trung tâm Hà Nội giai đoạn 2026-2030; triển khai dự án trạm bơm Cự Khối và tuyến mương xả ngoài đê Tả Hồng; đồng thời thực hiện kế hoạch nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước trong quý IV/2026 và quý I/2027.