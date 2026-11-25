Theo đó, UBND xã đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 389 trường hợp, đính chính thông tin trên giấy chứng nhận cho 54 trường hợp; thông báo trả 36 hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết và cung cấp thông tin 171 thửa đất.

Việc tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ được thực hiện theo quy định, góp phần đáp ứng nhu cầu của người sử dụng đất và từng bước hoàn thiện hồ sơ địa chính trên địa bàn.

Cùng với giải quyết thủ tục hành chính, xã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Qua đó, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 138 trường hợp.

Thời gian tới, xã Ứng Thiên tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp đủ điều kiện; tăng cường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở...