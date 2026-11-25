Con đường đất trở thành đường bê tông to, đẹp

Năm 2025, dù giá cà phê lên cao, vợ chồng ông bà Lê Hữu Thắng, Văn Thị Quế, thôn Tân Lạc, xã Bảo Thuận vẫn vui vẻ chặt cây, nhường diện tích đất dọc khu vườn của gia đình. Ông Lê Hữu Thắng chia sẻ, chặt cây, hiến đất để Nhà nước làm đường giao thông, để xe cày, xe máy đi qua thuận lợi. Bởi vậy, ông cũng như tất cả các hộ dân đang sinh sống, sản xuất nông nghiệp dọc con đường đều tình nguyện hiến đất, đóng tiền, chung tay cùng Nhà nước làm đường. “Nhà chúng tôi trồng cà phê ở đây mấy chục năm chỉ có đường đất, rải đá cấp phối nên mùa hè thì bụi bặm, mùa mưa sình lầy, xe cộ đi lại vô cùng khó khăn. Giờ dân 2 bên đường đồng thuận hiến mỗi bên hơn 1 m, con đường được mở rộng thênh thang. Riêng nhà tôi hiến 235 m2 đất, chặt cả hàng cà ri đang cho thu hoạch, góp thêm 42 triệu đồng tiền mặt nhưng vẫn đồng lòng”, ông Lê Hữu Thắng tâm tình.

Bí thư Chi bộ thôn Tân Lạc, ông Lê Hồng Khương kể lại, con đường vào khu sản xuất số 12, nối với thôn Duệ của bà con K’ho được mở từ lâu. Đường thì nhỏ, mưa sình, nắng bụi, xe ô tô không qua lại được nên việc đi lại, vận chuyển nông sản, phân bón của bà con vô cùng vất vả. Cư dân thôn K’quynh, thôn Duệ đi qua con đường cũng rất cực, nhất là mùa mưa. “Khi có thông tin về chủ trương đầu tư xây dựng con đường vào khu sản xuất số 12, nối với thôn Duệ, thôn vừa mừng vừa lo. Mừng vì Nhà nước đầu tư đường to đẹp, lo vì phải huy động Nhân dân vừa đóng tiền, vừa hiến đất. Đường làm theo phương thức 80 - 20, Nhà nước hỗ trợ và Nhân dân đóng tiền đối ứng”, ông Lê Hồng Khương kể lại.

Trồng hoa ven đường

Sau khi nhận được chủ trương của xã Bảo Thuận, chi bộ, các tổ chức, đoàn thể thôn đã ngay lập tức bàn bạc, triển khai rộng rãi tới các hộ trong thôn. Cán bộ thôn họp từng cụm, thông tin rõ ràng vốn nhà nước đầu tư, kinh phí Nhân dân đóng góp, vận động bà con chặt cà ri, cà phê hiến đất để mở rộng con đường. Vừa huy động đóng tiền, vừa hiến đất, cũng có hộ còn băn khoăn. Chi bộ, Mặt trận thôn tới nhà động viên các hộ dân, tất cả vì cái chung, vì sự phát triển của thôn nên cuối cùng, tất cả những hộ dọc tuyến đường đều nhất trí bàn giao mặt bằng, đóng tiền đối ứng.

Con đường được thi công với lớp bê tông dày 22 cm, rộng 5 m. “Làm con đường hết 1,1 tỷ đồng, dân hiến trên 1.000 m2 đất và đóng trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, phát sinh thêm việc san ủi đất, xây kè, xây cống hết gần 100 triệu đồng, số tiền này cư dân đóng góp 100%”, ông Lê Hồng Khương cho biết.

Vợ chồng ông bà Văn Thị Quế sẵn sàng chặt cà ri hiến đất

Ngay sau khi đường hoàn thành, bà con đã cùng nhau trồng hoa, cây xanh ven đường, tạo vẻ đẹp sinh động vào khu sản xuất. Những loại cây dễ trồng, dễ chăm, cho hoa đẹp được người dân chủ động trồng dọc tuyến đường, tạo nên vẻ đẹp mát mắt giữa vùng cà phê.

Bà Hà Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thuận vui mừng: “Chúng tôi rất tự hào về sự đoàn kết, chung sức, tinh thần vì cộng đồng của cư dân thôn Tân Lạc. Đồng thời, qua sự đồng thuận của bà con, xã Bảo Thuận càng thêm thấm nhuần quan điểm, vận động dân phải đặt quyền lợi của họ lên trước, thì dân sẽ tin và phối hợp với Nhà nước”.

Không chỉ hoàn thành con đường vào khu sản xuất số 12 nối với thôn Duệ, hiện thôn Tân Lạc đang tiếp tục vận động Nhân dân nhường đất để thi công đường xuống bến sông và đường nối với thôn Tân Nghĩa. Mỗi con đường hoàn thiện là một dấu ấn cho tình đoàn kết, thể hiện sự chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn giàu đẹp.