Khu nghỉ dưỡng của Sun Group tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 23/11/2026, Công ty TNHH Sun Hospitality Group đã nâng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 18.010 tỷ đồng. Toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp được đăng ký góp bằng đồng Việt Nam, thuộc nguồn vốn tư nhân.

Cùng với đợt tăng vốn, cơ cấu sở hữu của Sun Hospitality Group có sự thay đổi đáng kể với sự tham gia của 10 pháp nhân và 3 cá nhân mới.

Trước đó, doanh nghiệp chỉ có hai thành viên góp vốn là bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, sở hữu 97% vốn điều lệ và ông Trần Khanh, sở hữu 3% vốn điều lệ, tương ứng giá trị vốn góp lần lượt là 9,7 tỷ đồng và 300 triệu đồng.

Sau khi tăng vốn, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long trở thành thành viên góp vốn lớn nhất tại Sun Hospitality Group với giá trị vốn góp gần 3.575 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 19,85%. Tiếp đến là CTCP Mỹ Phúc với 2.341,3 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 13%.

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh nâng giá trị vốn góp lên hơn 1.345 tỷ đồng, song tỷ lệ sở hữu giảm từ 97% xuống còn 7,47%. Trong khi đó, ông Trần Khanh nâng giá trị vốn góp lên gần 898 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,985%.

7 pháp nhân cùng góp gần 898 tỷ đồng mỗi đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,985%, gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu, Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, Công ty TNHH Mặt Trời Bình Thuận, CTCP Đầu tư thương mại Hà Nội Xanh, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mễ Sở, CTCP Mặt Trời Hà Nam và Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc.

4 thành viên còn lại gồm Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội và các cá nhân Hoàng Thị Ái Nhân, Vũ Thị Nhung, Võ Thị Ánh, mỗi thành viên góp 891,495 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,95%.

Như vậy, sau đợt tăng vốn, nhóm thành viên tổ chức nắm giữ 72,695% vốn điều lệ Sun Hospitality Group, trong khi nhóm thành viên cá nhân sở hữu 27,305%.

Sun Hospitality Group được thành lập ngày 24/4/2018, có trụ sở chính tại số 36-38 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Sun Hospitality Group là thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Tập đoàn Sun Group.

Theo giới thiệu của Sun Group, tập đoàn đầu tư các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp như Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà - TP Đà Nẵng; Khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay bên biển Bãi Kem của đảo Phú Quốc; Khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc trên Mũi Ông Đội; Khách sạn Hotel de la Coupole tại trung tâm Sapa - Lào Cai; Khách sạn Capella Hanoi.