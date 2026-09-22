Lan tỏa yêu thương mùa Trung thu

Tình nguyện viên chuẩn bị cho chương trình Trung thu “Thắp sáng mùa trăng 2026”.

Tại Trường Phổ cập (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), chương trình Trung thu “Thắp sáng mùa trăng 2026” do Nắng Cao Nguyên phối hợp với nhà trường tổ chức mang đến cho học sinh nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, văn nghệ và những phần quà ý nghĩa.

Các em được tham gia làm đèn lồng, trò chơi “Đoàn kết”, “Cáo - Thỏ”, thưởng thức múa rối “Ánh lửa đêm trăng” và các tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn.

Các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình.

Dịp này, chương trình trao 3 chiếc xe đạp và 6 suất học bổng khuyến học Nắng Cao Nguyên cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nắng Cao Nguyên là dự án tình nguyện dạy học quy tụ 75 tình nguyện viên đến từ nhiều trường THPT trên địa bàn TP.HCM.

Dự án triển khai 7 tuần dạy học tại Trường Phổ cập, tổ chức 4 buổi bán hàng gây quỹ và 2 buổi “Nấu ăn cho em”, gây quỹ gần 50 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện.

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nguồn lực này, dự án trao tặng 120kg gạo ST25, 100 đôi dép Đông Hải, 100 áo thun mới, 2 chiếc xe đạp cùng sách vở, đồ chơi và nhiều vật phẩm khác; trao quà cho 30 gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng và tặng Trường Phổ cập một chiếc nồi nấu cơm trị giá 4,8 triệu đồng.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, các hoạt động Trung thu cũng được tổ chức nhằm mang không khí lễ hội đến với những bệnh nhi đang điều trị.

Chương trình có sự tham gia của bệnh nhi cùng con em cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện, với các hoạt động giao lưu, vui chơi và trao quà.

Chương trình “Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương” được tổ chức tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đối với những em nhỏ phải ở lại bệnh viện trong dịp Trung thu, việc được tham gia các hoạt động ngay trong khuôn viên bệnh viện không chỉ tạo thêm niềm vui mà còn giúp các em và gia đình vơi bớt phần nào tâm lý căng thẳng trong thời gian điều trị.

Những món quà Trung thu được trao tận tay cũng là lời động viên tinh thần đối với các bệnh nhi.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, hoạt động chăm lo Trung thu cũng được triển khai dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi. Bệnh viện tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 15 phần quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Các bệnh nhi hào hứng tham gia chương trình.

Việc tổ chức hoạt động ngay tại bệnh viện giúp các bệnh nhi đang điều trị vẫn có thể cảm nhận được không khí Trung thu cùng sự quan tâm của các y, bác sĩ và cộng đồng. Bên cạnh giá trị vật chất, những lời thăm hỏi, động viên cũng góp phần tiếp thêm tinh thần để các em và gia đình yên tâm điều trị.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Phòng Công tác xã hội tổ chức chương trình “Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương” số 4, mở đầu chuỗi hoạt động Trung thu dành cho người bệnh nội trú, thân nhân và nhân viên y tế.

Tại sảnh Nơ Trang Long, không gian lễ hội được tạo nên với các ca khúc quen thuộc như “Thằng Cuội”, “Chiếc đèn ông sao” do ban nhạc đồng hành cùng chương trình “Giai điệu Blouse trắng” biểu diễn.

Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ.

Các bệnh nhi tham gia hóa thân thành ông Địa, múa lân, giao lưu đố vui cùng Chú Cuội, Chị Hằng và nhận quà. Dịp này, bệnh viện trao các phần bánh Trung thu, mỗi phần gồm 2 bánh, cùng 1.200 suất cháo chay từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Trong đó, 1.000 suất dành cho người bệnh, thân nhân và 200 suất dành cho nhân viên y tế.

Chuỗi hoạt động Trung thu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vẫn đang tiếp tục với workshop trang trí mặt nạ giấy bồi tại Khoa Lọc máu vào chiều 22/9 và chương trình “Nghe bà kể chuyện”, làm lồng đèn lá dừa, trao quà vào sáng 24/9.

Ấm áp mùa Trung thu.

Từ sân trường đến bệnh viện, các hoạt động Trung thu năm nay được triển khai theo nhiều hình thức, hướng đến những em nhỏ và người bệnh có hoàn cảnh khác nhau. Một chiếc xe đạp, suất học bổng, phần bánh Trung thu hay một buổi giao lưu, vui chơi đều mang theo sự quan tâm của cộng đồng.

Không chỉ tạo thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu, những hoạt động này còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi và những người đang điều trị vẫn cảm nhận được sự ấm áp, đồng hành trong những ngày mùa trăng.