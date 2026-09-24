Tết Trung thu vui tươi và ấm áp dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo Sở Y tế và Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Ngọc Linh

Tết Trung thu năm nay với em Nguyễn Phúc Khang, 3 tuổi (phường Nguyễn Uý) là một ngày Tết thiếu nhi đặc biệt vì em đón Tết trung thu tại viện. Nhập viện từ ngày 21/9 nên Phúc Khang được hoà mình vào không khí đón ngày lễ với nhiều bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Nam và được nhận món quà ý nghĩa từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh là hộp sữa trị giá 900.000 đồng và số tiền 2 triệu đồng.

Xúc động với sự quan tâm của Quỹ Bảo trợ trẻ em, bà nội của cháu Phúc Khang chia sẻ: Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ cháu đều đi làm ăn xa để con lại cho ông bà chăm sóc. Nhưng điều kiện của ông bà cao tuổi cũng khó khăn nên để chuẩn bị cho cháu một cái Tết trung thu tươm tất là chưa thể. Thật bất ngờ là vào viện điều trị, cháu lại được nhận quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em. Món quà ý nghĩa đã tiếp thêm động lực để cháu vượt qua bệnh tật, sớm hồi phục, nhanh về nhà với gia đình.

Lãnh đạo Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh tặng quà cho các bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Ảnh: Lê Dũng

Cũng như Phúc Khang, 15 bệnh nhi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã được nhận món quà ý nghĩa trị giá 2,9 triệu đồng/cháu từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Không chỉ có vậy, trong những ngày điều trị tại viện trùng với thời điểm Tết trung thu cận kề, Phúc Khang và nhiều bệnh nhi còn được hoà mình vào không khí ngày hội “Trung thu cho em-Vui hội trăng rằm” do Bệnh viện đa khoa Hà Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, CLB Hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban thanh niên Công an tỉnh, Công an phường Châu Sơn và Trường FPT Hà Nam tổ chức.

Tạm quên bệnh tật, các bệnh nhi đã hào hứng tham gia văn nghệ, chơi trò chơi, theo dõi các tiết mục do các tình nguyện viên tổ chức... Bác sỹ Trần Đình Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết: Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết trung thu, Tết thiếu nhi 1/6, nhiều tổ chức, đơn vị đã đến thăm, phối hợp với bệnh viện để tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, dành tặng những món quà ý nghĩa dành các bệnh nhi, nhất là những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm và tình yêu thương dành cho trẻ em đã giúp các bệnh nhi có một mùa trung thu ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin để các em và gia đình chiến thắng bệnh tật, được đón ngày Tết thiếu nhi trong không khí sẻ chia, đầm ấm.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà cho bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Nam Định.

Những ngày này, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình, không khí chuẩn bị đón Tết Trung thu khá sôi nổi. Chi đoàn thanh niên đã tích cực chuẩn bị các điều kiện, hướng dẫn các em làm đèn lồng, các đồ chơi để vui Tết, cắm trại…

Chị Đinh Thị Lan Anh, Bí thư chi đoàn thanh niên Trung tâm cho biết: Mỗi dịp tết Trung thu, đối với các em thiếu nhi, nhi đồng ở Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức và cá nhân thông qua những lời động viên, những món quà mang đậm ý nghĩa giúp các em thêm vui, thêm hạnh phúc trong ngày tết của trẻ em.

Mùa Trung thu nào cũng vậy, trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình đang được cán bộ, nhân viên của Trung tâm chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để các em được vui chơi, tham gia các hoạt động ý nghĩa. Hàng năm, đã có nhiều câu lạc bộ, hội, nhóm từ thiện về phối hợp cùng tổ chức Tết Trung thu, cùng vui ca hát, luyện tập những tiết mục văn nghệ cho đêm rằm.

Cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình hướng dẫn các em nhỏ làm đèn trung thu chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm.

Nhân dịp này, một hoạt động mang đậm tính nhân văn được Trung tâm duy trì từ 4-5 năm nay là bố trí đưa một số em đến thăm cha, mẹ đang thi hành án ở trại giam tỉnh. Qua đó, giúp trẻ được gặp gỡ, trò chuyện, tận hưởng không khí ấm áp khi bên cạnh người thân, có được niềm vui nhỏ bé trong dịp ý nghĩa này.

Cũng như Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam, Nam Định đều quan tâm tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu phù hợp cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, kết hợp giao lưu, sinh hoạt tập thể, tặng quà, giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Căn cứ điều kiện thực tế, các cơ quan, địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội đều chú trọng tổ chức các hoạt động mang bản sắc văn hóa truyền thống, tạo cơ hội để trẻ em được tham gia, giao lưu, thể hiện năng khiếu như: “Đêm hội Trăng rằm”, chương trình văn nghệ, rước đèn, múa lân, trò chơi dân gian, đọc sách, hoạt động văn hóa, thể thao và các hình thức vui chơi, trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi…

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình.

Hiện nay, toàn tỉnh có 10.036 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 100% trẻ em thuộc diện được quản lý, theo dõi và trợ giúp bằng một hoặc nhiều hình thức phù hợp như: trợ giúp xã hội thường xuyên, hỗ trợ y tế, hỗ trợ giáo dục, tư vấn tâm lý và trợ giúp pháp lý. Việc trợ giúp được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, góp phần ổn định cuộc sống, bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, chính sách thiết thực, huy động gần 4 tỷ đồng qua Quỹ Bảo trợ trẻ em để hỗ trợ học bổng, phẫu thuật tim, phẫu thuật nụ cười và giúp trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật vượt qua khó khăn.

Tết trung thu năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 100 suất học bổng cho 100 học sinh có thành tích cao trong học tập, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao tặng 50 xe đạp cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gần 1.000 phần quà dành cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Bình An với tổng giá trị hơn 850 triệu đồng.

Cùng với đó, tại các xã, phường trong tỉnh trong dịp này không chỉ mang đến một mùa Trung thu an toàn, lành mạnh, tạo sân chơi để thiếu nhi được vui chơi, giao lưu mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Trẻ em xã Yên Khánh vui Tết trung thu.

Bên cạnh với những món quà về vật chất, sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể các cấp dành cho trẻ em trong những ngày này cũng chính là món quà tinh thần vô giá, thể hiện sự quan tâm sát sao đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và động viên các em rèn luyện, học tập tốt hơn.

Thông qua việc tổ chức chu đáo Tết Trung thu cho trẻ em đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo cơ hội cho mọi trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã được sống trong môi trường an toàn, bình đẳng, thân thiện, lành mạnh.

Bài, ảnh: Phan Hiếu