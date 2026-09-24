Ấm áp “Trung thu yêu thương - Trao gửi nụ cười” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2
Tối 24/9, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, phường Sầm Sơn, Trường liên cấp Fansipan phối hợp với Nhóm Chia sẻ cuộc sống và nụ cười cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương - Trao gửi nụ cười" 2026 dành cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc tại Trung tâm.
Tại chương trình, các em được thưởng thức màn múa Lân - sư - rồng, các tiết mục văn nghệ, tham gia các hoạt động vui chơi, phá cỗ, rước đèn Trung thu.
Dịp này, Sở Y tế, Trường Liên cấp Fansipan và các bạn học sinh trong nhà trường cùng các nhà hảo tâm đã tặng những phần quà thiết thực, ý nghĩa.
Chương trình góp phần mang đến cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt một đêm Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/am-ap-trung-thu-yeu-thuong-trao-gui-nu-cuoi-tai-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-so-2-303039.htm