Ấm áp “Trung thu yêu thương - Trao gửi nụ cười” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2

Mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị cho các bạn nhỏ

Tại chương trình, các em được thưởng thức màn múa Lân - sư - rồng, các tiết mục văn nghệ, tham gia các hoạt động vui chơi, phá cỗ, rước đèn Trung thu.

Các tiết mục văn nghệ do các bạn tại Trung tâm BTXH số 2 biểu diễn.

Dịp này, Sở Y tế, Trường Liên cấp Fansipan và các bạn học sinh trong nhà trường cùng các nhà hảo tâm đã tặng những phần quà thiết thực, ý nghĩa.

Sở Y tế tặng quà cho Trung tâm BTXH số 2

Các bạn nhỏ được nhận quà và phá cỗ Trung thu.

Chương trình góp phần mang đến cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt một đêm Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.