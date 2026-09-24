Vùng 3 Hải quân tặng quà, trao học bổng cho con quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đại tá Lê Huy Tuynh, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân trao quà cho con em quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Đại tá Lê Huy Tuynh, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân dự và chỉ đạo chương trình. Tham dự chương trình có đại diện Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo; đại diện thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn Vùng.

Dịp Tết Trung thu năm 2026, Vùng 3 Hải quân tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng là con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong Vùng bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần điều trị dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao học bổng cho các cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025-2026.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Huy Tuynh nhấn mạnh, chăm lo hậu phương quân đội là tình cảm, trách nhiệm và là nguồn động viên thiết thực đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió.

Theo Đại tá Lê Huy Tuynh, những phần quà Trung thu và suất học bổng được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và niềm tin của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với gia đình quân nhân.

Đối với các cháu thiếu nhi, Đại tá Lê Huy Tuynh biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện, nhất là những cháu vượt qua bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn để vươn lên.

Đại tá Lê Huy Tuynh, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Chính ủy Vùng mong muốn các cháu tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô; nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, không ngừng nỗ lực trong học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và đất nước.

Dịp này, các tổ chức, cá nhân đã trao tặng 70 suất quà Trung thu và 155 suất học bổng cho con quân nhân Vùng 3 Hải quân, với tổng trị giá gần 140 triệu đồng.

Các phần quà, học bổng được trao cho ba nhóm đối tượng gồm: các cháu bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần điều trị dài ngày; các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các cháu được nhận học bổng của Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo.

Đối với các cháu bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần điều trị dài ngày và các cháu có hoàn cảnh khó khăn, ngoài quà Trung thu, mỗi cháu được nhận thêm một suất học bổng trị giá 500.000 đồng.

Hoạt động tặng quà, trao học bổng nhân dịp Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy Vùng 3 Hải quân đối với đời sống gia đình cán bộ, chiến sĩ, nhất là những gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị dài ngày hoặc còn gặp nhiều khó khăn.

Sự chăm lo kịp thời đối với hậu phương cũng góp phần để cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân thêm vững tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.