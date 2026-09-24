Các loại lễ vật kiêng kỵ trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 8 năm Bính Ngọ 2026

4 lễ vật đại kỵ không dâng cúng trên bàn thờ ngày Rằm tháng 8

Theo các chuyên gia văn hóa dân gian, mâm cúng Rằm tháng 8 cần ưu tiên sự tươi mới, thành kính. Gia chủ nên tránh 4 nhóm thực phẩm và đồ lễ sau:

Hoa quả giả, trái cây héo úa: Bàn thờ là nơi tôn nghiêm, dâng đồ giả bị coi là thiếu tôn trọng tâm linh. Đối với hoa quả tươi, gia chủ tránh chọn quả héo, dập nát hay có mùi lên men. Nên ưu tiên chọn các loại quả mùa thu mang ý nghĩa sung túc, tròn đầy như bưởi, hồng, na, lựu, táo đỏ.

Mâm lễ quả dâng lên ban thờ. Ảnh minh họa

Thịt chó, thịt vịt: Quan niệm dân gian coi đây là những món ăn mang năng lượng "giải đen" hoặc gợi liên tưởng đến sự "lận đận, tan đàn xẻ nghé", không phù hợp với không khí cầu nguyện đoàn tụ, hòa thuận ngày Trung thu.

Bánh trái méo mó, biến dạng: Bánh Trung thu là vật phẩm trọng tâm trên mâm cỗ Rằm tháng 8. Dù không nhất thiết phải mua đồ đắt tiền, gia chủ cần chọn những chiếc bánh nguyên vẹn, không vỡ nát hay biến dạng bao bì để thể hiện sự chỉn chu.

Món ăn từ trứng vịt lộn: Từ "lộn" trong trứng vịt lộn bị coi là điềm báo khiến mọi việc trong gia đình dễ bị xáo trộn, lộn xộn, rắc rối. Ngoài ra, trứng vịt lộn cũng có mùi tanh khi nguội, không thích hợp làm lễ vật dâng cúng tâm linh.

Ban thờ gia tiên ngày Rằm tháng 8. Ảnh: Thời báo VHNT

Văn khấn Thổ công, thần linh rằm tháng 8 năm Bính Ngọ

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương

Con kính lạy ngài Đông thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ Tài thần

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ..........................................

Ngụ tại: ........................

Hôm nay là ngày Rằm tháng 8 năm Bính Ngọ 2026, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông, người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn gia tiên ngày Rằm tháng 8 năm Bính Ngọ

Cúng gia tiên. Ảnh minh họa

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô di, tỷ muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là... ngụ tại…

Hôm nay là ngày rằm tháng 8, gặp tiết Trung thu, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!