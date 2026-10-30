Lan tỏa văn hóa đọc ở Hội Thịnh

Người dân đọc sách tại Nhà văn hóa Viên Du Hòa, xã Hội Thịnh, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Xã Hội Thịnh có 28 thôn với hơn 38.000 nhân khẩu. Xác định việc phát triển văn hóa đọc cần bắt đầu từ cộng đồng dân cư, địa phương quan tâm duy trì các tủ sách, điểm đọc tại nhà văn hóa thôn, từng bước đưa sách đến gần hơn với người dân. Đến nay, cả 28 thôn đều có tủ sách, điểm đọc duy trì hoạt động, với khoảng 8.400 đầu sách. Sách tại các điểm đọc góp phần cung cấp kiến thức trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, pháp luật, lịch sử, văn hóa đến khoa học, kỹ năng sống và văn học. Đây cũng là nguồn tài liệu để người dân tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật kiến thức phục vụ sản xuất, đời sống và giáo dục con cháu.

Việc bố trí tủ sách tại nhà văn hóa giúp người dân có thêm địa điểm tiếp cận tri thức ngay tại nơi sinh sống. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, hoạt động của chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể, việc đọc sách, tìm hiểu thông tin được khuyến khích gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng. Cùng với hệ thống tủ sách ở khu dân cư, Hội Thịnh có 8 thư viện trường học với khoảng 3.200 đầu sách. Đây là nguồn tài liệu phục vụ hoạt động dạy và học, hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện khả năng tự học, phát triển tư duy và nuôi dưỡng tình yêu đối với sách. Việc duy trì thư viện trường học cũng góp phần hình thành thói quen đọc từ sớm, tạo nền tảng để các em chủ động tìm tòi, khám phá những kiến thức mới. Trong năm 2025 và năm 2026, địa phương đã tổ chức 2 buổi giới thiệu sách, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc đọc sách, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân quan tâm hơn đến việc lựa chọn, tìm đọc những cuốn sách có giá trị.

Tại thôn Viên Du Hòa, việc duy trì tủ sách ở nhà văn hóa đã tạo thêm không gian sinh hoạt, học tập cho người dân. Thôn hiện có 352 hộ với 1.620 nhân khẩu. Hằng tuần, người dân, trong đó có các cháu nhỏ, đến nhà văn hóa đọc sách. Không chỉ phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin, điểm đọc còn góp phần tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, khuyến khích các thành viên trong cộng đồng dành thời gian cho việc học tập, trau dồi kiến thức. Anh Nguyễn Tiến Hưởng - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Viên Du Hòa chia sẻ: Thôn luôn quan tâm duy trì tủ sách tại nhà văn hóa để phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin của người dân. Chúng tôi mong muốn tiếp tục vận động bà con cùng giữ gìn, bổ sung sách phù hợp, để tủ sách thực sự trở thành nơi sinh hoạt hữu ích, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong khu dân cư.

Cùng với việc duy trì tủ sách, vai trò của ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng rất quan trọng trong vận động người dân tham gia các hoạt động chung, xây dựng môi trường đọc thân thiện. Thông qua tuyên truyền, khuyến khích và nêu gương, việc đọc sách từng bước được gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần ở cơ sở. Từ những người cao tuổi yêu sách đến các em nhỏ tìm đọc tại nhà văn hóa, mỗi thói quen đọc được duy trì đều góp phần tạo nên môi trường học tập trong cộng đồng. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và mỗi gia đình là điều kiện quan trọng để những tủ sách không chỉ hiện diện về hình thức mà thực sự phát huy giá trị.

Để văn hóa đọc phát triển bền vững, bên cạnh việc duy trì số lượng tủ sách, điểm đọc, điều quan trọng là nâng cao chất lượng nguồn sách, tổ chức hoạt động phù hợp và tạo điều kiện để người dân sử dụng hiệu quả các nguồn tài liệu hiện có. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã xác định phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao dân trí và khuyến khích tinh thần học tập trong cộng đồng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm duy trì, phát huy hiệu quả các tủ sách, điểm đọc tại nhà văn hóa thôn; đồng thời phối hợp với các trường học, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hoạt động giới thiệu sách, khuyến khích người dân và học sinh hình thành thói quen đọc sách thường xuyên; tiếp tục bổ sung đầu sách phù hợp với nhu cầu người dân.