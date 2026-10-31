Công an TPHCM: Lan tỏa yêu thương, đồng hành cùng thanh thiếu nhi Trường Văn hóa CAND V

Đây là dấu mốc quan trọng trong việc kiện toàn, chuẩn hóa tổ chức Đội tại Nhà trường, tạo môi trường để các em học sinh được đoàn kết, rèn luyện, trưởng thành trong nền nếp chính quy, kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân.

Đặc biệt, sau 30 ngày đêm triển khai Công trình thanh niên “Đồng hành cùng thanh thiếu nhi”, với sự tham gia của Tổ xung kích Công an TPHCM trực chiến 24/24 giờ cùng sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm TPHCM và các đơn vị đồng hành, chương trình đã ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Từ những ánh mắt còn bỡ ngỡ, rụt rè khi xa gia đình, các em học sinh từng bước thích nghi với môi trường nội trú, hình thành nền nếp sinh hoạt chính quy, biết tự gấp xếp nội vụ ngăn nắp, chấp hành nghiêm điều lệnh, nâng cao thể lực và dần xem Nhà trường là ngôi nhà thứ hai ấm áp của mình.

Ghi nhận những nỗ lực đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công trình; Trường Văn hóa CAND V gửi Thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành. Đồng thời, các Cụm thi đua trực thuộc Đoàn CATP và đại diện các khối học sinh đã ký kết Bản ghi nhớ phối hợp, hướng đến cơ chế kết nghĩa, đỡ đầu và đồng hành lâu dài, bền vững.

Tại chương trình, nhiều nguồn lực thiết thực tiếp tục được trao gửi đến các em học sinh. Công an TPHCM trao tặng khu vui chơi; Ban Thường vụ Thành Đoàn xác lập thực hiện công trình sân bóng đá nhân tạo, dự kiến triển khai trong Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2027. Bên cạnh đó, Đoàn Chi cục Hải quan khu vực II hỗ trợ 20 triệu đồng; Đoàn Phòng PC08 hỗ trợ chương trình cắt tóc miễn phí định kỳ mỗi thứ Bảy trong năm học 2026 - 2027; Đoàn Phòng PC06 trao tặng 2.000 cuốn tập cho học sinh Nhà trường.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Công Anh biểu dương tinh thần trách nhiệm của Phòng PX03 (Ban Thanh niên CATP), Tổ xung kích, sinh viên tình nguyện và các đơn vị đồng hành; đồng thời yêu cầu chuyển phương thức hoạt động từ cao điểm sang cơ chế hỗ trợ thường xuyên, dài hạn, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, bảo đảm môi trường học tập an toàn, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm.

Với tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Công trình thanh niên “Đồng hành cùng thanh thiếu nhi” không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, tinh thần mà còn góp phần vun đắp tình yêu thương, tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, có ích cho quê hương, đất nước.