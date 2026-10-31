Khánh thành 'Nhà Khăn quàng đỏ' cho học sinh khó khăn

Tại buổi lễ khánh thành ngôi nhà

Ngôi nhà được xây dựng với sự hỗ trợ 100 triệu đồng từ chương trình “Nhà Khăn quàng đỏ” của Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, giúp gia đình em Bảo An có nơi ở ổn định, an toàn hơn.

Hoạt động cũng thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách”, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phong trào Đội, sự quan tâm của cộng đồng và nhà trường đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Nhà Khăn quàng đỏ” được Trường THCS Nguyễn Chí Diểu duy trì hơn 15 năm qua. Từ sự hưởng ứng của học sinh và đồng hành của phụ huynh, trường hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.