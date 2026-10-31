Cần có chính sách đãi ngộ thực chất cho giáo viên

Sáng 31/10, tiếp tục Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, cho ý kiến tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Đại biểu Nàng Xô Vi, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Thảo luận ở Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội chiều 30/10 và sáng 31/10, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thu hút sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu Quốc hội. Nhiều ý kiến tâm huyết đã chỉ ra những bất cập về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, yêu cầu bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng như bài toán nâng cao chất lượng lao động qua đào tạo.

Giải quyết căn cơ tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, cả nước còn thiếu khoảng 48.249 giáo viên theo nhu cầu bổ sung cho năm học 2026–2027, để giải quyết căn cơ vấn đề thừa và thiếu giáo viên cục bộ, đại biểu Nàng Xô Vi, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần có giải pháp đồng bộ chứ không chỉ dừng lại ở công tác tuyển dụng.

Theo đó, cần rà soát, điều tiết, điều động và luân chuyển giáo viên giữa các địa bàn, cơ sở giáo dục; thống kê chính xác nhu cầu theo từng cấp học, môn học và từng địa phương để làm rõ căn cứ đề xuất bổ sung biên chế.

Đồng thời, cần rà soát, điều chỉnh định mức giáo viên và nhân viên trường học sao cho phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, loại hình trường, quy mô học sinh và đặc điểm từng vùng miền.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các bộ, ngành, địa phương, nhằm bảo đảm việc xác định nhu cầu chuyên môn gắn liền với bố trí nhân lực và nguồn lực tài chính, giúp các chính sách giáo dục được triển khai hiệu quả trong thực tế.

Đối với khu vực khó khăn, thách thức không chỉ nằm ở khâu tuyển dụng mà còn ở việc giữ chân giáo viên có năng lực. Đại biểu Nàng Xô Vi cho rằng cần quan tâm đồng bộ đến chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà công vụ, điều kiện đi lại, sinh hoạt và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đặc biệt, khi Luật Nhà giáo đã có hiệu lực, cần sớm ban hành và triển khai đầy đủ các chính sách đãi ngộ.

"Hiện nay, báo cáo thẩm tra của các Ủy ban cho thấy vẫn chưa ban hành chính sách tiền lương cho nhà giáo. Cử tri ở cơ sở và đội ngũ nhà giáo rất phấn khởi khi Luật Nhà giáo được Quốc hội khóa XV thông qua, và rất mong muốn chính sách tiền lương mới sẽ sớm đi vào cuộc sống. Song song đó, tôi đề nghị chuyển trọng tâm đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo từ việc hoàn thiện hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ sang đánh giá năng lực thực hành nghề nghiệp gắn với sự tiến bộ của người học", đại biểu Nàng Xô Vi đề nghị.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thu hút sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Điều chuyển giáo viên linh hoạt giữa các địa bàn để khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ

Về đội ngũ nhà giáo, phát biểu tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục đã được điều chuyển sang trực tiếp làm nhiệm vụ giảng dạy, góp phần giảm đáng kể áp lực thiếu giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đôn đốc các địa phương khẩn trương sắp xếp, điều chuyển giáo viên linh hoạt giữa các địa bàn để khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang chuẩn bị ban hành thông tư điều chỉnh định mức giáo viên/lớp, yêu cầu các địa phương cập nhật dữ liệu đội ngũ đầy đủ, chuẩn xác lên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành để làm căn cứ đề xuất cấp có thẩm quyền giao bổ sung biên chế tuyển dụng thời gian tới.

Ngày 31/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục thảo luận về các nội dung: (1) Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; (2) Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; (3) Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; (4) Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.