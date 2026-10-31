Đào tạo ngành Công Thương: Đẩy mạnh chuẩn hóa và nâng cao chất lượng

Đến tháng 10/2026, phần lớn cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công Thương đã đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Với khối cao đẳng, việc triển khai bộ chuẩn mới đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị, hoàn thiện dữ liệu và nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động.

Củng cố nền tảng, nâng cao chất lượng đào tạo

Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Công Thương. Trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ, việc thực hiện Chuẩn cơ sở giáo dục ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động quản trị và phát triển của mỗi nhà trường.

Theo Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực năm 2026 của Bộ Công Thương, hệ thống cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ đã hình thành nền tảng tương đối vững về bảo đảm chất lượng. Tính đến tháng 10/2026, 7 trong tổng số 9 cơ sở giáo dục đại học đã đáp ứng Chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Đáng chú ý, toàn bộ các trường đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; một số trường có chương trình đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo là đội ngũ giảng viên. Hệ thống các trường đại học thuộc Bộ hiện có lực lượng giảng viên cơ hữu với trình độ chuyên môn tương đối đa dạng, trong đó đội ngũ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư và thạc sĩ giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển chương trình đào tạo. Trong năm 2026, các trường tiếp tục tuyển dụng giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, góp phần bổ sung nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển.

Các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công Thương tiếp tục tuyển dụng giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, góp phần bổ sung nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển

Bên cạnh đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ đào tạo cũng cần được quan tâm tương xứng. Khi quy mô tuyển sinh và đào tạo đại học có xu hướng tăng, các trường phải tính toán khả năng đáp ứng của hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị thực hành, học liệu và hạ tầng công nghệ. Việc mở rộng quy mô cần đi cùng với năng lực bảo đảm chất lượng, tránh tình trạng số lượng người học tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng của nhà trường.

Thực tế này đặt ra yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục rà soát toàn diện các điều kiện bảo đảm chất lượng, xác định những tiêu chí đã đạt và những nội dung còn hạn chế để có kế hoạch khắc phục. Đối với các trường chưa đáp ứng đầy đủ chuẩn, việc hoàn thiện các điều kiện còn thiếu cần được triển khai có trọng tâm, gắn với định hướng phát triển và quá trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở đào tạo.

Mục tiêu không dừng ở việc đáp ứng các tiêu chí tại một thời điểm, mà hướng tới duy trì chất lượng ổn định, nâng cao năng lực đào tạo và bảo đảm sự tương thích giữa quy mô, ngành nghề đào tạo với nhu cầu nhân lực của nền kinh tế. Đây cũng là cơ sở để các trường nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh và khả năng hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Chuẩn hóa quản trị, lấy dữ liệu làm nền tảng

Nếu khối đại học đã có quá trình triển khai và đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn, thì năm 2026 đánh dấu giai đoạn đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chuẩn mới theo Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT về Ban hành chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày 29/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn này được xây dựng theo hướng đánh giá toàn diện hơn các điều kiện bảo đảm chất lượng và kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các nội dung đánh giá bao quát từ tổ chức bộ máy, quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đến chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, thiết bị, nguồn lực tài chính và hệ thống quản trị số, dữ liệu. Cùng với đó là các chỉ số phản ánh hiệu quả tổ chức đào tạo và kết quả đầu ra của người học.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận chất lượng không còn dừng ở việc xem xét nhà trường có những điều kiện cần thiết hay không, mà còn chú trọng mức độ sử dụng hiệu quả các nguồn lực và kết quả thực tế của quá trình đào tạo.

Đối với đội ngũ nhà giáo, việc đánh giá gắn với quy mô người học, yêu cầu chuẩn nghề nghiệp theo từng ngành, nghề và tỷ lệ thời lượng giảng dạy do nhà giáo cơ hữu đảm nhiệm. Điều này đòi hỏi các trường chủ động rà soát cơ cấu nhân lực, bảo đảm đội ngũ có đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành để đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Với chương trình đào tạo, chuẩn mới quan tâm đến mức độ cập nhật trước những thay đổi của thị trường lao động, khoa học và công nghệ, sự tham gia của người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng, điều chỉnh chương trình; cũng như khả năng tổ chức dạy học trực tuyến. Những yêu cầu này có ý nghĩa thiết thực đối với giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực mà tính ứng dụng và khả năng đáp ứng công việc sau tốt nghiệp là những yếu tố quan trọng.

Đặc biệt, các chỉ số về kết quả đầu ra như tỷ lệ người học hoàn thành chương trình đúng hạn, việc làm phù hợp sau tốt nghiệp và mức độ hài lòng của người học, người sử dụng lao động góp phần tạo cơ sở đánh giá sát hơn hiệu quả đào tạo. Qua đó, nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh nội dung giảng dạy, phương pháp đào tạo và tăng cường phối hợp với doanh nghiệp.

Hướng tới năm 2030, yêu cầu đặt ra là duy trì, nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn tại những cơ sở đã đạt, đồng thời tập trung khắc phục hạn chế tại các trường chưa đáp ứng đầy đủ hoặc đang trong quá trình tự đánh giá. Việc mở ngành mới, điều chỉnh ngành nghề hay tăng quy mô tuyển sinh cần dựa trên nhu cầu nhân lực và khả năng bảo đảm các điều kiện đào tạo.