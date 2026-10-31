Nơi có một phần thanh xuân

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Ngọc Diệp Anh - Lớp 8A1 - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võng La tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài dự thi của học sinh Nguyễn Ngọc Diệp Anh, Lớp 8A1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võng La

“Theo dòng chảy tuần tự của thời gian, xuân, hạ, thu, đông, mùa của tuổi trẻ phải chăng chính là mùa hạ - với những ánh nắng vàng rực rỡ của đam mê, với những cơn mưa rào mang theo bài học trưởng thành, với tiếng ve kêu ồn ã như lời thúc giục chạy thật nhanh, với những hàng phượng vĩ đỏ rực cả một khoảng trời đầy nhung nhớ về thời áo trắng rồi sẽ trôi xa… Thanh xuân là thế đấy, chỉ là vài năm tháng đầy nắng và tiếng ve, chớp mắt một cái đã thành hoài niệm, chỉ rực thắm một lần, nhưng lại in dấu trong trái tim ta bao nhiêu khắc khoải.”. Đó là dòng suy nghĩ trong tôi khi giở lại từng trang vở văn của ngày lớp bảy đã trôi. Nếu được ví tuổi trẻ mình là một chuyến tàu không có vé khứ hồi, thì mái trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võng La chính là ga gói ghém nhiều kỷ niệm nhất. Nơi đó không chỉ có những áp lực học tập đè nặng trên vai, mà còn có sự ân cần, tận tụy và thấu hiểu của thầy cô, có sự đồng hành và ủi an từ bạn bè, đó mới chính là điều hạnh phúc mà tôi cảm nhận được mỗi khi tới trường.

Tuổi trẻ như một hồi ức ngọt ngào mà mỗi khi nhớ lại, tôi thường hoài niệm bao khoảnh khắc nằm mãi trong tâm hồn tôi. Cái thời bị cô giáo la vì cả lớp không học bài cũ, cái thời chúng tôi còn non nớt với ngôi trường mới, cái thời những áp lực về bài kiểm tra cuối kỳ với lời khích lệ của thầy cô đã trôi thật rồi. Thầy cô, hai chữ tưởng chừng đã quá quen thuộc lại chắt chiu bóng hình cần mẫn và đầy nhiệt huyết. Có lẽ, những năm tháng tuổi học trò đã khiến tôi sống có biết ơn với những người chắp cánh ước mơ cho thế hệ người trẻ của ngày hôm nay. Những người lái đò thầm lặng ấy đã cống hiến hết mình cho nền giáo dục chân chính. Có những đêm soạn giáo án cho buổi học mới, những lần miệt mài giảng bài đong đầy nhiệt huyết, hay từng khoảnh khắc trước kỳ thi quan trọng, một lời động viên của cô đã hun đúc trong tôi sự cố gắng và quyết tâm. Dường như vậy, trái tim tôi mới chợt nhận ra: “Một ngọn đèn toả ra tất cả các ngọn đèn khác và cuối cùng tất cả ngọn đèn đều toả sáng”. Đối với tôi, được đồng hành cùng cô Thuỷ - cô giáo ngữ văn và đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của tôi trên hành trình chạm tới vùng trời riêng của bản thân là điều tôi trân trọng suốt của một tuổi học trò của mình.

Có một sự thật là chúng ta sẽ không hiểu hết giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi chúng chỉ còn là kỷ niệm. Đúng vậy, trước đây tôi từng nghĩ những buổi ôn học sinh giỏi văn đầy áp lực và nhàm chán, bởi lẽ tôi chưa định hình được nhiều khái niệm văn học cho lắm, và càng ngày những thiếu sót đó hình thành trong tôi suy nghĩ: “Mình thật kém cỏi, dù đã nỗ lực nhưng bản thân vẫn dậm chân tại chỗ, chắc cô nhìn nhầm mình rồi”. Rất nhiều ngày tôi hay dằn vặt chính mình trong mớ bòng bong ấy, có lúc... vượt qua nỗi sợ của chính mình, bởi lẽ nếu không có lời động viên, ủi an đầy chân thành và chữa lành tâm hồn tôi từ cô, thì trái tim tôi mới dũng cảm hơn để không chọn bỏ cuộc ước mơ tôi ấp ủ ở một góc trong tâm hồn.

Sẽ nhanh thôi, ngôi trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võng La sẽ nép mình tựa mãi trong ký ức tuổi hoa niên. Nơi đó,có những người lái đò thầm lặng không chỉ truyền đạt tri thức mà còn dạy ta cách kiên trì và nỗ lực. Bởi lẽ, tuổi trẻ như một thước phim không thể tua ngược, đã đi qua rồi chỉ là kỉ niệm, có những lúc tưởng chừng thật dài, nhưng kì thực lại hữu hạn vô cùng. Và những khoảng vời vợi cũng sẽ trôi nhưng giá trị nó đem lại là vô giá. Điều đó cho tôi biết rằng một ngôi trường hạnh phúc không có nghĩa là trường phải thật rộng, cơ sở vật chất hiện đại hay các dãy phòng đẹp mà là nơi ấy có những người thầy, người cô vẫn luôn ở đó, biết lắng nghe, yêu thương và sẵn sàng ôm lấy những vụn vỡ của học sinh để vá lại.

Có một câu nói của Chế Lan Viên đã đọng lại trong tôi thật nhiều rung động là thế này: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”. Có một quy luật muôn thuở của trái tim là khi mới đặt chân vào một nơi nào đó, mọi thứ với chúng ta đều trở nên xa lạ, nhưng khi năm tháng trôi, ta mới khắc khoải nuối tiếc. Cảm ơn trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võng La vì là một phần thanh xuân của tôi. Cảm ơn cô đã cho con hy vọng bước tiếp đến khát vọng, cảm ơn cô vì đã đồng hành với con trong lúc khó khăn nhất và cảm ơn cô Thuỷ cùng mái trường thân yêu đã cho tôi niềm vui mỗi khi tới trường…

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