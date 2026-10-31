MC 'dẫn đâu thắng đó' ở Olympia, là kỹ sư Bách khoa Hà Nội

MC Sơn Lâm có 3 lần dẫn tại điểm cầu có thí sinh giành chức vô địch. Ảnh: FBNV.

Tính đến hết năm 2025, MC/BTV Sơn Lâm đã 5 lần dẫn tại các điểm cầu chung kết năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Năm 2017, anh lần đầu đảm nhận vai trò này tại điểm cầu Quảng Trị, quê hương của Phan Đăng Nhật Minh (trường THPT Hải Lăng), nhà vô địch năm đó.

Năm 2023, Sơn Lâm có mặt tại điểm cầu Thanh Hóa, cổ vũ cho Lê Xuân Mạnh, học sinh trường THPT Hàm Rồng, giành vòng nguyệt quế.

Một năm sau, anh tiếp tục dẫn tại điểm cầu TP Huế, đồng hành cùng Võ Quang Phú Đức (trường THPT chuyên Quốc học - Huế) trong trận chung kết và chiến thắng.

Với 3 lần dẫn tại điểm cầu có thí sinh giành chức vô địch, Sơn Lâm được khán giả gọi vui là MC "dẫn đâu thắng đó" của Olympia.

Sang năm 2026, MC Sơn Lâm trở lại với điểm cầu Bảo tàng Hà Nội (Hà Nội). Khán giả kỳ vọng anh tiếp tục mang đến bầu không khí sôi động và "truyền may mắn" cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tại trận chung kết.

"Chúc bốn nhà leo núi thể hiện hết bản lĩnh và phong độ, để cống hiến cho khán giả một trận chung kết thật mãn nhãn", MC Sơn Lâm gửi lời chúc đến bốn thí sinh trên trang cá nhân.

MC Sơn Lâm dẫn điểm cầu chung kết Olympia tại TP Huế, năm 2024. Ảnh: FBNV.

Sơn Lâm tên thật là Dương Sơn Lâm, sinh năm 1989. Với hơn 15 năm gắn bó với nghề dẫn, anh là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình như Việc tử tế, Cafe sáng với VTV3, 60 phút mở, mục Điểm tuần của Chuyển động 24h, Vua tiếng Việt.

Trước khi trở thành MC, Sơn Lâm tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Lọc hóa dầu. Khi còn là sinh viên, anh tham gia một số đề tài nghiên cứu liên quan đến năng lượng, đặc biệt là năng lượng mới, năng lượng sinh khối (sản xuất điện từ rơm rạ, trấu hay các phụ phẩm nông nghiệp...).

Anh cũng từng lọt top 12 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2010, giải nhất cuộc thi Sinh viên thủ đô tài năng, thanh lịch 2010. Từ năm thứ 2 đại học, anh đã cộng tác với VTV. Suốt thời gian dài, anh băn khoăn giữa việc theo đúng chuyên ngành hay chuyển hẳn sang dẫn chương trình.

Sau khi tốt nghiệp, anh có quãng thời gian gần 2 năm tìm việc trong ngành Hóa. Sau đó, Sơn Lâm giành học bổng thạc sĩ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau nhiều trải nghiệm, anh cảm thấy bản thân không hợp với nghề hóa và quyết định trở về Việt Nam.

"Tôi vẫn nhớ khi quay lại, bước chân vào sảnh đài, nhìn thấy logo VTV, tôi thấy đây là nơi mình thuộc về. Cảm xúc đấy rõ lắm!", anh chia sẻ với báo chí năm 2021.

Dù vậy, MC Sơn Lâm nhìn nhận Bách khoa Hà Nội đã góp phần quan trọng tạo nên con người anh hôm nay. Anh được đánh giá là người có kiến thức ở nhiều lĩnh vực, giọng nói truyền cảm cùng phong cách trẻ trung, hoạt ngôn. Anh cũng luôn sẵn sàng thử thách mình ở những mảng việc mới, cách làm mới.