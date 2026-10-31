Khánh Hòa: 100 thí sinh tham gia vòng thi cụm xã, phường Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Tham dự khai mạc và theo dõi cuộc thi có các đại biểu: Đại tá, TS Đỗ Xuân Đoài, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3; đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Khánh Hòa; Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Nguyễn Hồng Chuyên, Phó chính ủy Hải đoàn 32; cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường Hòa Trí, Ninh Hòa, Tân Định.

Học sinh tham gia các phần thi.

Tham gia vòng thi trực tiếp cụm xã, phường 2 có 100 thí sinh, đại diện cho 7.067 học sinh của 3 trường THCS trên địa bàn các xã, phường Hòa Trí, Ninh Hòa, Tân Định. Các thí sinh thi đối kháng trực tiếp bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức đưa ra qua 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến”, “Đặt mốc chủ quyền”.

Nội dung thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam; Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam liên quan đến biển, đảo; lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và địa phương; đại dương, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường biển; tác hại của ma túy đối với học đường và phòng, chống bạo lực học đường…

Ban tổ chức trao thưởng thí sinh đoạt giải nhất.

Ban tổ chức trao thưởng thí sinh đoạt giải nhì.

Ban tổ chức trao thưởng thí sinh đoạt giải ba.

Ban tổ chức trao thưởng thí sinh đoạt giải khuyến khích.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Hồng Chuyên nhấn mạnh, thông qua Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nâng cao hiểu biết cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về biển, đảo Việt Nam; các quy định của pháp luật Việt Nam về biển, đảo và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước; trên cơ sở đó bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo của Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo, góp phần đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển.

Kết thúc vòng thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 14 giải khuyến khích; đồng thời lựa chọn 50 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng thi cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 1-2027.

Ban tổ chức trao xe đạp tặng học sinh.

Ban tổ chức trao học bổng tặng học sinh.

Tại chương trình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa trao tặng 9 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng); Hải đoàn 32 trao 20 suất học bổng và 15 chiếc xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.