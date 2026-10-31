Nam sinh THPT chuyên Thái Bình quyết tâm mang vòng nguyệt quế về Hưng Yên

Nguyễn Huy Quang Minh (học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: VTV.

Bản lĩnh trên hành trình chinh phục đỉnh Olympia

Trải qua các cuộc thi tuần, tháng và quý đầy kịch tính, Nguyễn Huy Quang Minh (học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cùng 3 thí sinh xuất sắc khác đã giành quyền góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Với Quang Minh, hành trình này không chỉ ghi dấu nỗ lực cá nhân mà còn tạo nên cột mốc đáng nhớ đối với Trường THPT chuyên Thái Bình, khi lần đầu tiên nhà trường có học sinh góp mặt tại trận chung kết năm của sân chơi trí tuệ dành cho học sinh phổ thông cả nước.

Nam sinh lần lượt giành 250 điểm ở cuộc thi tuần, 345 điểm tại cuộc thi tháng và 225 điểm trong cuộc thi quý III. Đặc biệt, tại vòng thi quý, trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ, Quang Minh vẫn giữ được sự tập trung, thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định để giành chiến thắng, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Nguyễn Huy Quang Minh gọi điện trò chuyện cùng bạn bè trong lớp 12 Sinh (Trường THPT chuyên Thái Bình) trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: Đinh Chiến

Trước giờ tranh tài, Quang Minh cho biết em bước vào cuộc thi với tâm thế thoải mái, không đặt nặng áp lực thành tích. Em mong muốn thể hiện tốt nhất năng lực của bản thân, đồng thời mang niềm tự hào về cho nhà trường và quê hương.

“Trong 4 phần thi, em tự tin nhất ở Khởi động và Tăng tốc vì đây là những phần thi giúp em tích lũy điểm số nhanh, tạo lợi thế cho chặng đua tiếp theo”, Quang Minh chia sẻ.

Nhận xét về cậu học trò, bà Nguyễn Thị Hiền, quyền Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thái Bình cho biết, Quang Minh là học sinh có năng lực, ý thức kỷ luật tốt, tinh thần cầu tiến và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Bà Nguyễn Thị Hiền, quyền Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thái Bình chúc mừng và động viên Nguyễn Huy Quang Minh trước trận chung kết. Ảnh: NTCC

Theo bà Hiền, điểm nổi bật của Minh còn nằm ở sự tự tin, bản lĩnh và khả năng giữ bình tĩnh trước những thử thách. Trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết, Minh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, phát huy năng lực tự học và tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô khi cần thiết. Em xác định cuộc thi là cơ hội để thử sức, học hỏi và khẳng định bản thân, thay vì tạo áp lực cho chính mình.

“Dù kết quả thế nào, thầy cô, nhà trường và các bạn đều tự hào vì Minh đã góp mặt tại trận chung kết”, quyền Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thái Bình chia sẻ.

Điểm tựa từ thầy cô, bạn bè và gia đình

Phía sau hành trình chinh phục Olympia của Quang Minh là sự đồng hành, động viên từ thầy cô, bạn bè và gia đình. Với tập thể lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình, thành tích của Minh không chỉ là niềm vui của riêng cá nhân mà còn là niềm tự hào chung.

Em Bùi Phương Thảo, lớp trưởng lớp 12 Sinh (Trường THPT chuyên Thái Bình) cho biết, cả lớp rất vui mừng khi Minh giành quyền vào chung kết.

Theo nữ sinh, Minh luôn nghiêm túc trong học tập, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Vì vậy, thành quả hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình cố gắng bền bỉ của bạn.

Tập thể lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình tiếp thêm động lực cho Nguyễn Huy Quang Minh trước thềm chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: Đinh Chiến.

Để tiếp thêm động lực cho Quang Minh, trước ngày thi các thành viên trong lớp cùng chuẩn bị một video cổ vũ, gửi gắm những lời chúc và tình cảm tới người bạn của mình. Cả lớp cũng sẵn sàng hòa chung không khí cổ vũ, tiếp sức để Minh tự tin thể hiện hết khả năng tại trận chung kết.

Em Cao Thái Duy (bạn học cùng lớp với Quang Minh) nhận xét: Minh không chỉ có thế mạnh ở môn Sinh học mà còn học tốt Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử và am hiểu nhiều vấn đề về văn hóa, chính trị. Duy kỳ vọng Khởi động và Vượt chướng ngại vật sẽ là những phần thi giúp Minh phát huy ưu thế kiến thức, tư duy nhanh nhạy.

“Em tin Quang Minh sẽ giành được từ 200 điểm trở lên trong trận chung kết”, Duy bày tỏ.

Học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình cổ vũ tiếp sức cho Nguyễn Huy Quang Minh. Ảnh: Đinh Chiến.

Chị Nguyễn Thị Tranh (mẹ của Quang Minh) cho biết gia đình luôn dành sự quan tâm, chăm sóc để con có sức khỏe tốt và tâm lý vững vàng trước cuộc thi. Gia đình mong muốn Minh bước vào trận chung kết với tinh thần thoải mái, phát huy nền tảng kiến thức và thể hiện tốt nhất những gì đã chuẩn bị.

Với hành trang tri thức, sự chủ động cùng niềm tin từ thầy cô, bạn bè và người thân, Nguyễn Huy Quang Minh đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất tại Olympia năm thứ 26. Dù kết quả cuối cùng ra sao, hành trình của nam sinh đã trở thành dấu ấn đáng tự hào của Trường THPT chuyên Thái Bình, đồng thời lan tỏa tinh thần ham học hỏi, ý chí chinh phục và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Hưng Yên.