Thống nhất quy trình chi trả học bổng cho người học ngành công nghệ chiến lược

Giảng viên Khoa công nghệ điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm IoT and AI. Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN.

Trao đổi về việc triển khai chính sách, ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng.

Các nội dung gồm: xác định ngành, chương trình đào tạo thuộc phạm vi áp dụng; xác định người học đủ điều kiện hưởng học bổng; cập nhật, khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu; tổ chức xét duyệt, chi trả, theo dõi thực hiện chính sách; lập dự toán, quản lý kinh phí và thực hiện chế độ báo cáo.

Một điểm đáng chú ý là việc xét hưởng và tiếp tục hưởng học bổng được thực hiện dựa trên thông tin, dữ liệu do cơ quan, cơ sở đào tạo có thẩm quyền quản lý, cập nhật và xác nhận trên Nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia.

Ông Nguyễn Tiến Thảo trình bày báo cáo kết quả năm học 2025-2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 của khối giáo dục đại học. Ảnh: M.Tùng.

Theo đó, người học không phải lập, nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng; đồng thời không phải cung cấp lại những thông tin, tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin được khai thác theo quy định.

Đối với nhóm người học được xét học bổng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, Thông tư quy định nguyên tắc xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc.

Tổng điểm xét được xác định bằng điểm thi môn Toán và hai môn có kết quả cao nhất trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh mà thí sinh có kết quả thi. Mức điểm áp dụng để xét hưởng học bổng không thấp hơn 22,50 điểm.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các cơ sở đào tạo trong việc rà soát, đối soát dữ liệu, xác định người học đủ điều kiện hưởng học bổng, cập nhật kết quả xét duyệt và phối hợp tổ chức chi trả. Học bổng được chi trả định kỳ theo tháng, bảo đảm đúng mức, đúng thời gian hưởng và trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Việc triển khai đồng bộ nền tảng quản lý cùng quy trình xét duyệt, chi trả được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chính sách học bổng, giảm thủ tục cho người học và bảo đảm việc hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn sử dụng Nền tảng quản lý học bổng nhằm thống nhất quy trình quản lý, xét duyệt và chi trả học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo quy định.

Trước đó, Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn sử dụng Nền tảng quản lý học bổng nhằm thống nhất quy trình quản lý, xét duyệt và chi trả học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo quy định.

Qua đó nhằm hướng dẫn các cơ sở đào tạo triển khai chính sách theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ và Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026 của Bộ GD&ĐT, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Nội dung tập huấn tập trung vào các chức năng chính của nền tảng; quy trình rà soát, đối soát, cập nhật và xác nhận dữ liệu người học; lập dự toán kinh phí và khai thác hệ thống báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Các đại biểu được hướng dẫn thực hành trực tiếp các thao tác đăng nhập, kiểm tra, rà soát dữ liệu người học và thực hiện quy trình xét học bổng. Qua đó, cán bộ phụ trách tại các cơ sở đào tạo nắm rõ quy trình, yêu cầu quản lý dữ liệu và cách thức triển khai chính sách tại đơn vị.

Bên cạnh tập huấn, Bộ GD&ĐT tổ chức tọa đàm dành cho các cơ sở đào tạo có chương trình đào tạo tài năng đã được Bộ phê duyệt.