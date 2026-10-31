Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I cho 175 học viên

PGS.TS Lê Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp Chuyên khoa I cho các tân chuyên khoa. Ảnh: LƯU VĂN TÀI

Đợt này, nhà trường có 175 học viên được công nhận tốt nghiệp thuộc 3 chuyên ngành: Nội khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Đáng chú ý, trong số này, lớp Chuyên khoa cấp I Nội khoa là khóa đầu tiên của trường hoàn thành chương trình đào tạo và được trao bằng tốt nghiệp.

Tại buổi lễ, PGS.TS Lê Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên hoàn thành chương trình đào tạo; ghi nhận nỗ lực, tinh thần học tập và nghiên cứu của học viên trong suốt khóa học.

Đồng thời tin tưởng các tân Chuyên khoa cấp I sẽ tiếp tục phát huy kiến thức, năng lực chuyên môn, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thông tin về định hướng phát triển đào tạo của nhà trường, PGS.TS Lê Thị Thúy cho biết, hiện trường đào tạo 7 ngành trình độ đại học và 6 ngành đào tạo sau đại học trình độ Chuyên khoa cấp I. Nhà trường đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị mở thêm 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, gồm: Nội khoa, Ngoại khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng và Y tế công cộng.

Đồng thời, trường đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở thêm ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đại học và các chương trình đào tạo trình độ cử nhân khác.