Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế biểu diễn tiết mục "Lục cúng hoa đăng".

Đến tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, các nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo người dân, du khách.

Chương trình là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946 - 2026). Đây cũng là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc trong mỗi người dân.

Với chủ đề “Việt Nam tinh hoa”, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật đi từ cội nguồn dân tộc đến những sắc thái văn hóa đặc trưng của vùng đất Cố đô. Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, ca hát và nghệ thuật múa, những giá trị lịch sử, truyền thống và tinh thần dân tộc được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm âm sắc văn hóa dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là sự đan xen giữa các yếu tố văn hóa truyền thống và hơi thở đương đại. Những hình ảnh quen thuộc như áo dài, nón bài thơ, âm nhạc cung đình cùng các giai điệu về quê hương, đất nước được tái hiện trên sân khấu, góp phần khắc họa vẻ đẹp văn hóa Huế trong dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam. Qua đó, di sản không chỉ được nhìn nhận như những giá trị thuộc về quá khứ mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, có khả năng kết nối và lan tỏa đến nhiều thế hệ công chúng.

Đặc biệt, việc dành riêng một phần nội dung để giới thiệu “Âm sắc Cố đô” thể hiện sự trân trọng đối với bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Huế - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Đây cũng là cách để những giá trị riêng có của Huế được đặt trong mối liên hệ với bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nên sự phong phú và đa dạng trong tổng thể văn hóa Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của 14 ca sĩ cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và tốp múa Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế cùng hai vũ đoàn Unity, Topteng. Với sự đầu tư trong dàn dựng và biểu diễn, chương trình góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, qua đó khẳng định sức sống của những giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.