Cây baobab – Biểu tượng thiên nhiên độc đáo của Madagascar
Cây baobab được xem là một trong những biểu tượng thiên nhiên độc đáo của Madagascar, nổi bật với thân cây khổng lồ, phình rộng như chiếc bình và những cành cây vươn cao tựa bộ rễ khổng lồ.
Những cây baobab cổ thụ có khả năng tích trữ lượng nước lớn trong thân để thích nghi với điều kiện khô hạn, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái địa phương. Đặc biệt, Đại lộ Baobab ở phía Tây Madagascar là điểm đến nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của những hàng cây hàng trăm năm tuổi.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/cay-baobab-bieu-tuong-thien-nhien-doc-dao-cua-madagascar-20261126152804837.htm