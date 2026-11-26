Viết về những vị tướng từng đi qua khói lửa chiến tranh luôn là đề tài giàu sức hút, nhưng cũng là thử thách không nhỏ đối với người cầm bút: Làm sao để trang viết chạm tới trái tim người đọc bằng sự chân thực, dung dị mà vẫn toát lên chiều sâu nhân cách. Bài viết “Ông già gân” của Đại tá Nguyễn Hải Nam viết về Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Phước Lượng (bác Năm Lượng) nhân dịp ông nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đã làm trọn vẹn điều đó.