Một tiết mục văn nghệ mở màn cho đêm biểu diễn - Ảnh: C.H

Các thành viên Câu lạc bộ thể thao nước Thái Nguyên thể hiện kỹ năng với 8 mô tô nước, trong đó 2 chiếc flyboard (bay trên mặt nước), 6 chiếc diễu hành. Trình diễn mô tô nước (Jetski) kết hợp pháo sáng là loại hình biểu diễn thể thao mạo hiểm và nghệ thuật dưới nước, trong đó người điều khiển mô tô nước tốc độ cao thực hiện các kỹ thuật lướt sóng, chuyển hướng, chạy đội hình đồng bộ cùng hiệu ứng pháo sáng, ánh sáng và âm nhạc.

Nhiều động tác kỹ thuật bay, nhào lộn trên không trung điêu luyện khiến người xem thích thú - Ảnh: C.H

Mở đầu màn biểu diễn, các vận động viên và phương tiện diễu hành wakeboard khuấy động cả một vùng sông nước. Tiếp đến là màn trình diễn mô tô nước Jetski, wakeboard, flyboard kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng. Tại đây, các vận động viên thực hiện nhiều động tác kỹ thuật nhào lộn, xoay chuyển điêu luyện và bay trên mặt nước kết hợp rắc than lửa, bắn pháo hoa… trước sự ngỡ ngàng của người dân và du khách.

Bay trên sông nước kết hợp rắc than lửa - Ảnh: C.H

Buổi biểu diễn kéo dài từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút và 20 giờ đến 21 giờ cùng ngày. Mỗi lượt biểu diễn kéo dài khoảng 30 phút. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa”, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị; giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch biển, từng bước xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch thể thao, du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động du lịch của địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi biểu diễn:

Người dân háo hức chờ đợi buổi biểu diễn từ sớm - Ảnh: C.H

Các vận động viên chuẩn bị phương tiện trình diễn - Ảnh: C.H

Bay lên không trung - Ảnh: C.H

Xoay, nhào lộn trên mặt nước - Ảnh: C.H

Biểu diễn trên không trung kết hợp âm thanh, ánh sáng - Ảnh: C.H