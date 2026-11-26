Ẩm thực Việt Nam. (Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tối 25/11, tại khách sạn Grand Copthorne Waterfront, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Singapore đã tổ chức Liên hoan văn hóa nghệ thuật, ẩm thực ASEAN Gala Night 2026, thu hút đông đảo cán bộ nhân viên, cộng đồng cùng bạn bè sở tại và quốc tế tới tham dự.

Việt Nam tham gia với gian ẩm thực nổi bật cùng chương trình giới thiệu về dừa và các sản phẩm từ dừa tại khu trưng bày các đặc sản trái cây của các nước trong khu vực.

Diễn ra trong bối cảnh Philippines vừa hoàn tất vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 và chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 cho Singapore, đêm hội như một sự kiện tổng kết và cam kết kế thừa thông qua văn hóa.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Philippines tại Singapore Medardo G.Macaraig đã điểm lại những thành quả mà ASEAN đạt được trong năm Chủ tịch của Philippines, nhấn mạnh những cột mốc quan trọng trong năm Singapore là Chủ tịch, đồng thời khẳng định tình hữu nghị, sự ủng hộ tuyệt đối và sự đồng hành của các cơ quan đại diện ngoại giao tại Singapore dành cho nước Chủ tịch ASEAN 2027.

Đại sứ Medardo G.Macaraig chia sẻ: “Tối nay, chúng ta cũng tôn vinh sợi dây kết nối giữa con người với con người trong cộng đồng của chúng ta. Tại Singapore, điều này thể hiện rõ qua mối thân tình, môi trường làm việc, học tập cũng như cách các cộng đồng chia sẻ truyền thống và quan tâm lẫn nhau. Tôi hy vọng quý vị sẽ thưởng thức các món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nếm thử những sản vật mùa vụ, trải nghiệm ẩm thực ASEAN đa dạng và tận hưởng các tiết mục biểu diễn văn hóa đặc sắc. Hơn hết, tôi mong quý vị tận dụng dịp này để gặp gỡ những người bạn cũ và kết giao thêm những người bạn mới.”

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cũng gửi lời chào mừng tới sự kiện và chúc Singapore thành công trong năm Chủ tịch ASEAN 2027.

Nhận chuyển giao vai trò tượng trưng, ông Alvin Tan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Phát triển quốc gia Singapore, chúc mừng Philippines đã dẫn dắt ASEAN “Cùng chèo lái tương lai chung” thành công trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.

Ông Alvin Tan nhắc lại lịch sử thành lập ASEAN và khẳng định ASEAN ở tuổi 60 vào năm 2027 đã có 11 quốc gia thành viên, với dân số khoảng 700 triệu người, cùng đa dạng các nền văn hóa, sẽ tiếp tục “Hội nhập sâu hơn, Đối tác rộng hơn.”

Ông nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thế giới ngày càng trở nên chia rẽ, chúng ta phải làm ngược lại. Chúng ta cần duy trì sự cởi mở, bao trùm và đoàn kết, cùng với sự tự tin để tự định hình tương lai của chính mình… Xét cho cùng, mục tiêu của ASEAN là vì chính người dân của mình. Và thế hệ trẻ chính là tương lai của ASEAN.”

Bên cạnh việc tham gia dàn đồng ca hát ASEAN ca tại sự kiện, Việt Nam tích cực quảng bá ẩm thực và văn hóa nghệ thuật tới các nước ASEAN và bạn bè quốc tế. Những trái dừa tươi và sản phẩm từ dừa tại khu vực trưng bày mang đến một điểm nhấn trong rất nhiều loại hoa quả đặc sản vùng miền của Việt Nam, nổi bật bên cạnh sản vật của các nước ASEAN khác.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, gian ẩm thực của Việt Nam thu hút thực khách ngay từ khi sự kiện chưa bắt đầu. Du khách xếp hàng dài để được thử những món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh mỳ, phở...

Tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đề cao tinh thần “con Lạc cháu Hồng” dựng nước và giữ nước cũng nhận được sự thán phục và cổ vũ nhiệt tình của những người tham dự.

Xuyên suốt sự kiện, phần vui chơi “bốc thăm trúng thưởng” của các nước ASEAN đã khiến không khí buổi liên hoan thêm phần sôi nổi. Phần thưởng của Việt Nam là các chuyến bay hạng thương gia mà Vietnam Airlines tại Singapore gửi tặng vừa góp phần quảng bá Việt Nam tới bạn bè quốc tế, vừa đóng góp tích cực cho tinh thần chung của ASEAN về một khu vực ngày càng hợp tác, gắn kết, tự tin và phát triển thịnh vượng./.