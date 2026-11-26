Ban nhạc biểu diễn trong chương trình

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026), tối 26.11, Hãng phim Trẻ tổ chức chương trình ca nhạc phục vụ cộng đồng “Bản hòa ca sắc Việt”, tại 286 Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, TP.HCM.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Louis Hoàng Phúc, Minh Khuê, Kha Thi, nhóm hài Tùng Linh, MC Yến Thi cùng khách mời, văn nghệ sĩ, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn.

Với chủ đề “Bản hòa ca sắc Việt”, chương trình mang đến các tiết mục ca nhạc và hài kịch, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước thông qua nghệ thuật biểu diễn.

Các ca khúc như: Việt Nam ơi, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam gấm hoa huy hoàng, Đất phương Nam, Tình lúa duyên trăng, Về quê, Thuyền hoa, Nối vòng tay lớn… cùng vở hài kịch Kén rể được trình diễn trong chương trình.

Ban Tổ chức tặng quà cho người dân

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hãng phim Trẻ phối hợp với Công ty TNHH Mỹ phẩm Avatar Việt Nam trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá trên 500.000 đồng, đến đoàn viên, thanh niên, hội viên và người dân.

Thông qua chương trình, Hãng phim Trẻ mong muốn đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.