Những giá trị văn hóa phía sau mỗi lễ hội

Với đồng bào Khmer Nam Bộ, mỗi lễ hội truyền thống đều hàm chứa những triết lý nhân sinh và đạo lý sâu sắc. Chôl Chnăm Thmây đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới, gắn với sự chuyển mùa giữa mùa nắng và mùa mưa, đồng thời phản ánh quá trình chuyển tiếp tôn giáo từ đạo Bà La Môn sang Phật giáo qua điển tích cậu bé Thomabal và thần bốn mặt Maha Prum.

Tiến sĩ Sơn Cao Thắng, Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ (Trường Đại học Trà Vinh).

Sene Dolta là dịp con cháu sum họp, tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu ông bà, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong khi đó, Ok Om Bok mang ý nghĩa tạ ơn thần Mặt Trăng cùng các yếu tố tự nhiên gồm Đất, Nước, Lửa, Gió đã ban cho con người mùa màng thuận lợi.

Chia sẻ với VietNamNet, Tiến sĩ Sơn Cao Thắng, Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ (Trường Đại học Trà Vinh) cho rằng, những giá trị của lễ hội không dừng lại ở các nghi thức tín ngưỡng mà còn được bồi đắp qua hoạt động văn nghệ, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Đây là dịp các thành viên trong gia đình đoàn tụ, người dân trong phum, srok gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Qua quan sát thực tế, ông nhận thấy người trẻ Khmer hiện nay vẫn có niềm tự hào về văn hóa dân tộc và tham gia các lễ hội khá đông. Tuy nhiên, mức độ hiện diện phụ thuộc nhiều vào thời gian tổ chức. Nếu lễ hội diễn ra vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ, thanh niên có điều kiện trở về quê đông hơn. Ngược lại, những người đi học, làm việc tại các thành phố lớn thường khó thu xếp thời gian.

Sự khác biệt còn thể hiện ở cách tham gia. Trong khi phần lễ với các nghi thức truyền thống chủ yếu do chư tăng, Achar và các Phật tử trung niên, cao tuổi đảm trách thì người trẻ thường hào hứng hơn với phần hội, các hoạt động văn nghệ và thể thao.

Nguy cơ mai một những giá trị văn hóa truyền thống

Đời sống hiện đại và quá trình đô thị hóa đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong sinh hoạt văn hóa của đồng bào Khmer. Nhiều nghi thức từng được duy trì qua nhiều thế hệ nay được tinh giản để phù hợp với điều kiện thực tế. Một số phong tục dần thu hẹp, thậm chí chỉ còn được thực hiện mang tính hình thức.

Thầy Sơn Cao Thắng dẫn chứng sự thay đổi trong phong tục cưới hỏi của người Khmer. Không gian tổ chức hôn lễ không còn bó hẹp tại nhà gái mà có thể diễn ra ở cả hai bên gia đình. Xu hướng tổ chức theo phong cách phương Tây hoặc kết hợp trang phục của nhiều dân tộc cũng khiến một số nghi lễ truyền thống như làm tóc, làm răng dần được giản lược, nhiều khi chỉ còn thực hiện tượng trưng.

Nỗi lo các lễ hội truyền thống của dân tộc Khmer dần mai một.

"Đáng lo ngại hơn là nguy cơ mai một các loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với đời sống lễ hội. Sân khấu Dù Kê ngày càng thưa vắng khán giả, trong khi nghệ thuật Rô Băm ít có điều kiện trình diễn trọn vẹn các vở tuồng tích như trước. Một số hoạt động hiện chủ yếu xuất hiện dưới hình thức diễu hành, hóa trang nhân vật", thầy Cao Thắng bày tỏ.

Theo ông, việc người trẻ rời quê đến các đô thị, khu công nghiệp học tập và làm việc cũng khiến lực lượng trực tiếp tham gia sinh hoạt văn hóa tại phum, srok và chùa Khmer ngày càng thu hẹp. Áp lực mưu sinh, thời gian nghỉ hạn chế cùng sức hút của các loại hình giải trí mới khiến không ít người khó trở về tham dự đầy đủ những kỳ lễ hội kéo dài nhiều ngày.

Trong bối cảnh đó, việc bảo tồn văn hóa không thể chỉ trông chờ vào những người cao tuổi hay các nghệ nhân. Muốn di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, thế hệ trẻ cần được trao cơ hội tiếp cận, thực hành và trở thành chủ thể gìn giữ những giá trị của cộng đồng mình.

Trao truyền di sản bằng cách làm mới

Thầy Sơn Cao Thắng cho rằng gia đình, nhà chùa, nhà trường và các tổ chức cộng đồng đều có vai trò riêng trong quá trình tiếp nối văn hóa Khmer.

Gia đình là nơi đầu tiên hình thành nếp sống, gia phong và trao truyền phong tục cho con cháu. Nhà chùa giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn chữ viết Khmer, truyền dạy giáo lý, giáo luật và những chuẩn mực đạo đức. Nhà trường giúp người trẻ trang bị kiến thức, kỹ năng, đồng thời hình thành thái độ trân trọng các giá trị di sản.

Bên cạnh đó, chính quyền và các tổ chức cộng đồng cần phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ nguồn lực thông qua các chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phục dựng lễ hội, tạo điều kiện để nghệ nhân truyền nghề cho lớp kế cận không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn giúp người trẻ tự tin tiếp nối, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Một vấn đề cần quan tâm là giúp người trẻ hiểu được ý nghĩa phía sau mỗi nghi thức, thay vì chỉ tham gia lễ hội theo thói quen hoặc vì không khí vui tươi. Trước đây, nhiều nghi thức được thực hiện theo nếp truyền thống, trong khi chư tăng và Achar tập trung vào việc hành lễ nên không có nhiều thời gian giải thích cặn kẽ. Vì thế, không ít thanh niên tiếp nhận di sản một cách thụ động.

Để thay đổi điều này, thầy Cao Thắng đề xuất tăng cường thuyết minh trực quan, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm và đẩy mạnh truyền thông bằng những hình thức phù hợp với giới trẻ.

Việc giảng dạy trong nhà trường cũng cần gắn kết với sự hướng dẫn của những người am hiểu văn hóa tại cộng đồng, giúp kiến thức không chỉ nằm trên sách vở mà trở thành trải nghiệm thực tế.

"Mạng xã hội và video ngắn cũng mở ra cơ hội để người trẻ giới thiệu lễ hội Khmer đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ cùng trang lứa và du khách. Tuy nhiên, đây cũng là phương tiện có thể dẫn đến những cách diễn giải sai lệch nếu người làm nội dung chạy theo xu hướng giật gân, câu view hoặc sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng", tiến sĩ Thắng nhận định.

Ông lưu ý người trẻ cần tôn trọng tính thiêng của không gian văn hóa, tôn giáo; đồng thời chủ động tham khảo ý kiến chư tăng, các bậc cao niên và nhà nghiên cứu trước khi giới thiệu phong tục lên không gian mạng. Sự sáng tạo trong cách truyền tải là cần thiết nhưng không thể đánh đổi tính chính xác và những giá trị cốt lõi của di sản.

Về đổi mới tổ chức lễ hội, ông cho rằng cần phân định rõ giữa phần lễ và phần hội. Những nghi thức mang tính thiêng liêng phải được giữ gìn chuẩn mực, trang trọng; trong khi phần hội có thể linh hoạt đổi mới về quy mô, hình thức và hoạt động để thu hút người tham gia.

Sự tham gia của người trẻ được kỳ vọng tạo sức sống mới cho hành trình gìn giữ lễ hội truyền thống.

Lễ hội Ok Om Bok là một ví dụ điển hình. Từ sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, sự kiện ngày nay có thể mở rộng thành không gian giao lưu giữa các dân tộc, kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại và kết nối nghề nghiệp. Cách tổ chức này vừa tạo thêm sức hấp dẫn đối với người trẻ, du khách trong và ngoài nước, vừa mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân.

Đặc biệt, các hoạt động lễ hội còn có thể trở thành dịp tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động người dân gìn giữ phong tục tốt đẹp, từng bước loại bỏ những hủ tục lạc hậu và mê tín dị đoan.

"Bảo tồn văn hóa Khmer không có nghĩa là giữ nguyên mọi hình thức tổ chức trong quá khứ. Điều quan trọng là nhận diện, gìn giữ những giá trị cốt lõi, đồng thời tìm cách đưa di sản thích ứng với đời sống hôm nay. Khi người trẻ hiểu, yêu và chủ động thực hành văn hóa truyền thống, lễ hội mới có thể tiếp tục được trao truyền một cách tự nhiên, bền vững qua nhiều thế hệ", thầy Sơn Cao Thắng chia sẻ.