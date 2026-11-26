Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 26/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất. Để bảo đảm tiến độ tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Nhiều thiết bị máy móc được huy động phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/11/2026, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, phát hiện, quy tập 410 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 76 bộ kèm di vật. Riêng ngày 26/11, lực lượng tìm kiếm quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/11/2026, lực lượng tìm kiếm tại Khu B đã phát hiện, quy tập 410 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.141 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 383 bộ kèm di vật. Có 1.108 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.