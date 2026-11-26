Không gian “Tinh hoa hội tụ” bên hồ Hoàn Kiếm
Giữa không gian văn hóa bên hồ Hoàn Kiếm, câu chuyện về nghề thủ công truyền thống đang được kể lại bằng ngôn ngữ đầy mới mẻ. Với chủ đề “Tinh hoa hội tụ”, trưng bày tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm đã mở ra hành trình khám phá qua từng tầng không gian. Ở đó, mỗi chất liệu, sản phẩm đều tôn vinh bàn tay khéo léo, trí tuệ và tâm huyết của những người giữ nghề.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khong-gian-tinh-hoa-hoi-tu-ben-ho-hoan-kiem-246261126221524726.htm