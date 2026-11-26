Giữa không gian trưng bày di sản tại Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai), trong dòng người nô nức tham quan Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam năm 2026, nghệ nhân Đỗ Văn Lan, 77 tuổi, vẫn lặng lẽ bên những chiếc nón ngựa Phú Gia. Mái tóc bạc trắng như phủ màu sương của thời gian, đôi bàn tay in hằn dấu vết năm tháng vẫn thoăn thoắt luồn kim, chằm từng đường chỉ trên vành nón.