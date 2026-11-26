Kết nối nghệ nhân, giữ nghề đan lát

Trăn trở trước nguy cơ mai một các giá trị văn hóa dân tộc, thầy giáo Đào Quốc Trung (người Chơ Ro, ngụ TPHCM), thành lập Hợp tác xã Văn hóa - Ẩm thực Chơ Ro nhằm kết nối cộng đồng, gìn giữ và quảng bá văn hóa, nghề truyền thống của đồng bào.

Hiện công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM), thầy Trung mong muốn tạo thêm cơ hội để các nghệ nhân giới thiệu sản phẩm thủ công, đưa những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Chơ Ro đến gần hơn với cộng đồng.

Thầy giáo Đào Quốc Trung. Ảnh: Phước Sáng

Thầy Trung cho biết, ngay từ khi thành lập năm 2023, Hợp tác xã Văn hóa - Ẩm thực Chơ Ro đã kết nối với các nghệ nhân, đặt làm sản phẩm đan lát truyền thống như túi xách, rổ... để quảng bá đến cộng đồng.

Các sản phẩm được hợp tác xã giới thiệu tại nhiều hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, thông qua các hoạt động đón tiếp sinh viên, khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm văn hóa Chơ Ro, hợp tác xã cũng quảng bá nghề đan lát và sản phẩm thủ công của đồng bào. Nhờ đó, sản phẩm truyền thống có thêm cơ hội đến với công chúng, góp phần khuyến khích các nghệ nhân duy trì, gìn giữ nghề.

Chia sẻ với PV VietNamNet, thầy Trung kể, mỗi dịp được tham gia các chương trình giới thiệu văn hóa, hợp tác xã không chỉ mang đến những sản phẩm riêng lẻ mà còn giới thiệu tổng thể bản sắc cộng đồng Chơ Ro, từ trang phục truyền thống, ngành nghề thủ công đến nghệ thuật biểu diễn.

“Tôi rất vui, tự hào khi được Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM tạo điều kiện trưng bày các sản phẩm thủ công của người Chơ Ro tại lễ phát động hưởng ứng Chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá và giúp mọi người hiểu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc Chơ Ro”, thầy Trung nói.

Thầy giáo Đào Quốc Trung giới thiệu sản phẩm thủ công của đồng bào Chơ Ro cho du khách. Ảnh: Phước Sáng

Thầy Trung cho biết, các nghệ nhân trước đây chủ yếu biểu diễn trong những ngày hội, lễ hội của dân tộc. Nay, thông qua hợp tác xã, họ có thêm cơ hội phục vụ cộng đồng rộng rãi hơn, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần với người dân và du khách.

"Chỉ là sự cố gắng nhỏ nhoi thôi, nhưng tôi mong góp chút công sức vào gìn giữ, tiếp nối nghề truyền thống của người Chơ Ro trong nhịp sống hiện đại này", thầy Trung bộc bạch.

Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chơ Ro (còn gọi là Châu Ro hay Chrau Jro), là một trong những cộng đồng dân tộc bản địa sinh sống lâu đời tại khu vực Đông Nam Bộ, tập trung chủ yếu ở Đồng Nai và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM).

Trải qua nhiều thế hệ, người Chơ Ro đã hình thành những nét văn hóa đặc trưng, thể hiện qua tiếng nói, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công và các loại hình nghệ thuật dân gian. Trong các cuộc kháng chiến, đồng bào cũng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước.

Thầy giáo Đào Quốc Trung giới thiệu nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro. Ảnh: Phước Sáng

Hiện nay,, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào Chơ Ro ngày càng phát triển. Thế hệ trẻ có điều kiện đến trường, tiếp cận khoa học kỹ thuật và các phương thức sản xuất mới. Tuy nhiên, việc gìn giữ tiếng nói, trang phục, nghề thủ công và những giá trị văn hóa truyền thống vẫn là thách thức trong bối cảnh giao lưu, hội nhập.

Từ kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động bảo tồn văn hóa cộng đồng, thầy Đào Quốc Trung cho rằng giáo dục cần gắn liền với gìn giữ bản sắc dân tộc, giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng cội nguồn.

Về bảo tồn văn hóa, thầy Trung đề xuất đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, số hóa và phục dựng các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; đồng thời đưa văn hóa địa phương vào hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh đó, cần phát triển du lịch văn hóa cộng đồng và các sản phẩm truyền thống, vừa tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, vừa góp phần duy trì nghề thủ công.

Theo thầy Trung, bảo tồn văn hóa không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ tư liệu hay tổ chức lễ hội, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được thực hành, trao truyền qua nhiều thế hệ. Công tác này cũng cần gắn với chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và cải thiện đời sống đồng bào DTTS

TPHCM tiếp tục chăm lo đồng bào DTTS

Những nỗ lực như của thầy Trung nằm trong định hướng chung mà TPHCM đặt ra cho công tác dân tộc thời gian tới. Phát biểu tại lễ phát động ngày 12/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống đồng bào DTTS, đồng thời chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Để công tác dân tộc đạt hiệu quả, ông đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung khơi dậy niềm tự hào, ý thức tự lực, tự cường trong đồng bào; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ bảo tồn văn hóa, duy trì lễ hội truyền thống và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của người có uy tín, các bậc cao niên trong vận động đồng bào tham gia xây dựng đời sống văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc.

Thành phố cũng cần tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm đồng bào DTTS được thụ hưởng bình đẳng các chính sách an sinh, văn hóa, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững.