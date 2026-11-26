Du khách tham quan thành cổ Petra ở Jordan ngày 24/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nơi đây có quần thể kiến trúc độc đáo với những công trình được đục đẽo vào vách núi sa thạch đỏ, tạo nên sắc màu đặc trưng khiến Petra còn được gọi là “thành phố hoa hồng đỏ.” (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thành cổ Petra được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản Thế giới năm 1985. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các diễn viên trong trang phục chiến binh cổ đại tại khu di tích khảo cổ Petra, Jordan, ngày 24/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan thành cổ Petra ở Jordan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách đi bộ qua hẻm núi Siq tại khu di tích khảo cổ Petra, Jordan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trình diễn ánh sáng tại khu di tích khảo cổ Petra ở Jordan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh thành cổ Petra ở Jordan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Hẻm núi Siq tại khu di tích khảo cổ Petra, Jordan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh thành cổ Petra ở Jordan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)