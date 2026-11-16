Lan tỏa thói quen chạy bộ

Vận động viên hào hứng tranh tài tại giải chạy học sinh S-Race 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Sôi động tranh tài

Công viên Biển Đông cuối tuần qua sôi động với lễ phát động và giải chạy học sinh S-Race 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Đà Nẵng, Công ty Truyền thông Unicomm và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ hợp tác tổ chức truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026 - 2030.

Theo ban tổ chức, sự kiện ghi nhận sự tham gia của hơn 12.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại sự kiện thi đấu trực tiếp và 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố.

Từ sáng sớm, đông đảo thành viên tham gia có mặt tại Công viên Biển Đông, hào hứng trải nghiệm các thử thách và lan tỏa thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”.

Năm nay, sự kiện gồm nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh tiểu học (6 - 10 tuổi); học sinh THCS (11 - 14 tuổi); học sinh THPT (15 - 17 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1km đến 3km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng nhất đến hạng mười, căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất.

Xuất sắc về nhất ở nội dung 2km nữ THPT, Nguyễn Ngọc Anh Thảo, Trường THPT Núi Thành (xã Núi Thành) chia sẻ: “Không khí sôi động của sự kiện tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành cự ly thi đấu nhanh nhất. Sau sự kiện, tôi sẽ duy trì thói quen chạy bộ mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe và sẵn sàng tham gia các giải đấu tiếp theo của thành phố”.

Cùng với hoạt động thi đấu, sự kiện tạo nên không khí một ngày hội thể thao với hoạt động S-Race Family và S-Race School của 1.400 vận động viên là cha mẹ cùng các con, thầy cô và học trò; sự hưởng ứng của học sinh mầm non, các đại sứ S-Race và chuỗi trải nghiệm thể thao học đường sôi động.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh cho hay, 12.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tham gia tại điểm cầu trực tiếp và 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố tạo nên sự kiện thành công. Sự có mặt của các em cùng gia đình và thầy cô cũng cho thấy một môn thể thao gần gũi có thể quy tụ đông đảo người tham gia khi được tổ chức phù hợp và nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng.

Mỗi bước chạy của thầy và trò hôm nay thể hiện tinh thần gắn bó, đồng hành nhằm hướng tới xây dựng trường học khỏe mạnh, hạnh phúc.

Học sinh, phụ huynh và giáo viên tham gia chạy hưởng ứng tại sự kiện. Ảnh: PHI NÔNG

Nâng cao ý thức vận động

Đẩy mạnh phát triển thể thao học đường nói riêng và trong cộng đồng nói chung được thành phố quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Thành công của sự kiện S-Race lần này tạo bệ phóng để thành phố tiếp tục lan tỏa phong trào, đưa thể thao trở thành thói quen hằng ngày.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh cho rằng, từ Đà Nẵng đến các điểm trường trên khắp cả nước, từ những sự kiện thi đấu tập trung đến từng bước chạy được tích lũy mỗi ngày, S-Race từng bước đưa thể thao trở thành một phần gần gũi của đời sống học đường.

Với sự chung tay của các cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức, đối tác, nhà trường, gia đình và cộng đồng, hành trình S-Race sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần vận động, góp phần nâng cao thể chất cho học sinh.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, lễ phát động phong trào và giải chạy học sinh S-Race 2026 là sự kiện thể thao ý nghĩa dành cho học sinh. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh và vun đắp những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Đà Nẵng luôn xác định giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài. Trong đó, giáo dục thể chất và thể thao học đường không đơn thuần là một hoạt động trong nhà trường, mà còn là một bộ phận quan trọng của giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất, tinh thần và nhân cách.

Thông qua giải chạy học sinh S-Race 2026, thành phố mong muốn gửi đến các em một thông điệp giản dị: mỗi bước chạy hôm nay là một bước tiến đến sức khỏe, sự tự tin và tương lai tốt đẹp hơn.