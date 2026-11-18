Trước thềm 20/11 năm nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn gửi thư chúc mừng, tri ân các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong toàn ngành giáo dục.

Trong thư, Bộ trưởng nhấn mạnh truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Bộ trưởng, ngày 20/11 năm nay đến trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang nỗ lực đổi mới sâu sắc, triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực, thực chất. Quá trình này đòi hỏi sự đóng góp về thời gian, công sức, trí tuệ và tinh thần đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn

Bộ trưởng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là các thầy cô đang công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Mỗi bước đưa chủ trương vào thực tiễn, mỗi thành quả được tạo ra đều cần thời gian, công sức, trí tuệ và sự đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở các cấp học.

Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng dành sự chia sẻ đối với những áp lực mà giáo viên đang phải đối mặt, từ công việc đến cuộc sống. Trong đó, có những bất cập về chế độ, chính sách và mong muốn chính đáng của nhà giáo được lắng nghe, tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp.

“Tôi hiểu rằng, cùng với những đổi mới ấy, thầy cô đang đối diện với nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, trong đó có những vấn đề cần sự chung tay của nhà trường, gia đình và xã hội. Tôi chia sẻ với thầy cô về những khó khăn khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tôi thấu hiểu mong mỏi chính đáng của thầy cô được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp”, Bộ trưởng viết.

Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những nhà giáo vẫn giữ được sự điềm tĩnh, bao dung và tận tâm, ngay cả khi những nỗ lực, cống hiến chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc phải đối diện với những đánh giá thiếu công bằng.

Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý, phối hợp với các cơ quan và địa phương để từng bước giải quyết căn cơ những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo.

Bộ trưởng đồng thời mong muốn lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của giáo viên. Các bậc phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giáo dục cùng nhà trường.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của ngành Giáo dục.

Gửi gắm niềm tin vào đội ngũ nhà giáo, Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Theo đó, mỗi bước đổi mới cần hướng tới mục tiêu tạo thêm điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, phát huy năng lực và giữ trọn tâm huyết với nghề.

Cuối thư chúc mừng, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong ngành cùng gia đình.

“Mong mỗi thầy cô luôn vững tin, giữ trọn tình yêu nghề và cảm nhận được sự trân trọng, chia sẻ trong mỗi ngày làm nghề”, Bộ trưởng nhắn nhủ.