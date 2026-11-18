Các trường học phải chật vật tìm kiếm nguồn cung cấp cần thiết, trong khi không có kế hoạch rõ ràng về việc ai sẽ chịu trách nhiệm cung cấp ngay cả những miếng dán dùng để dán lên quần áo thí sinh. Hơn nữa, việc huy động thêm 8.400 giám thị đã vấp phải sự phản đối từ những người trực tiếp làm công tác tổ chức thi tại cơ sở.

Ngày 18/11, một ngày trước kỳ thi CSAT 2027, một học sinh lớp 12 đang xem phiếu báo dự thi tại trường Trung học ĐHQG Kyungpook ở quận Jung-gu, Daegu. (Ảnh: Newsis)

Cũng trong ngày, Bộ Giáo dục đã ban hành chỉ thị khẩn cấp tới các trường học trên toàn quốc, thông qua các sở giáo dục địa phương, thông báo về việc thay đổi danh mục các vật dụng được phép mang vào phòng thi. Trước đây, thí sinh được phép mang theo các vật dụng như băng xóa, tẩy, ngòi bút chì kim, bút chì đen và loại bút chuyên dụng dùng cho phiếu trả lời trắc nghiệm chấm bằng máy. Tuy nhiên, chính sách này đã đột ngột thay đổi, chỉ cho phép mang theo bút chì đen. Bộ Giáo dục giải thích rằng, biện pháp này được đưa ra nhằm "ngăn chặn từ sớm khả năng gian lận bằng cách sử dụng các thiết bị ghi âm hoặc liên lạc siêu nhỏ được ngụy trang dưới dạng các dụng cụ viết thông thường".

Trong ảnh là các loại bút chì kim, bút dạ và băng xóa được thiết kế dành riêng cho kỳ thi CSAT, đang được bày bán tại khu vực văn phòng phẩm của nhà sách Kyobo (chi nhánh Gwanghwamun, quận Jongno-gu, Seoul).

Kế hoạch của Bộ Giáo dục được công bố ngay trước đó một ngày về việc dán nhãn lên cổ áo và cúc áo của thí sinh (một biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi gian lận thông qua các thiết bị trí tuệ nhân tạo như camera siêu nhỏ) đã được giao cho các sở giáo dục địa phương và các trường học được chọn làm điểm thi tự xoay xở thực hiện. Do cách thức phân phối các nhãn dán này không đồng nhất giữa các khu vực, nhiều trường đã phải vất vả suốt cả ngày để tìm mua cho đủ số lượng cần thiết. Công tác bố trí giám thị cũng gặp phải những trở ngại đáng kể.

Điều này xuất phát từ việc triển khai khẩn cấp thông báo của Bộ Giáo dục đưa ra trước đó một ngày, theo đó, huy động thêm 8.400 nhân sự, gồm 6.600 giám thị hành lang và 1.800 nhân viên chuyên trách quản lý các thiết bị thông minh. Các công đoàn giáo viên đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, bởi nhiều nhà giáo, kể cả những người đang nghỉ phép do có người thân (ông bà) qua đời, người đang nghỉ ốm, hay thậm chí là những người có con em đang tham gia kỳ thi đều bị điều động làm giám thị mà không có sự phân biệt hay cân nhắc cụ thể nào.

Kế hoạch gửi thông báo khẩn cấp về thảm họa trong thời gian diễn ra kỳ thi CSAT đang gây ra một số tranh cãi. Để xác định những thí sinh mang theo điện thoại thông minh, cơ quan chức năng dự định gửi một thông báo khẩn cấp vào lúc 8h30 sáng ngày thi. Ngoài ra, có thể sẽ có thêm các thông báo bất ngờ khác được gửi đi trong suốt quá trình làm bài. Biện pháp này được đưa ra theo chỉ đạo từ Tổng thống Lee Jae Myung vào ngày hôm trước. Những người chỉ trích cho rằng, nếu các thông báo này gây ảnh hưởng tiêu cực đến thí sinh, ví dụ như dẫn đến việc phải kéo dài thời gian làm bài, thì điều đó có thể làm dấy lên những tranh luận về sự công bằng.

Sau kỳ thi CSAT, Chính phủ dự kiến ​​thành lập một "lực lượng đặc nhiệm liên ngành về gian lận thi cử", do Thủ tướng Han Sung-sook đứng đầu, nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận học thuật. Lực lượng này gồm người đứng đầu các cơ quan Chính phủ liên quan, chẳng hạn như Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin - truyền thông, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Hành chính và An toàn, cùng Tổng ủy viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Kỳ thi CSAT tại Hàn Quốc năm nay sẽ diễn ra vào ngày 19/11, kéo dài từ 8h30 sáng đến 5h45 chiều (đối với thí sinh thông thường), tại 1.312 điểm thi, thuộc 85 khu vực thi trên toàn quốc. Tổng cộng, có 551.864 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 2.310 thí sinh so với năm trước (năm ghi nhận số lượng thí sinh cao hơn do hiệu ứng nhân khẩu học "Năm Heo Vàng").