Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen tặng các thủ khoa xuất sắc tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Tối 18/11, tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2026.

Bước sang năm thứ 24 tổ chức, chương trình tiếp tục khẳng định sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với sự nghiệp giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ, minh chứng sinh động cho chủ trương trọng dụng nhân tài, khuyến khích học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Các thủ khoa có mặt tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Năm nay, có tổng cộng 99 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương, là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố với thành tích học tập, rèn luyện nổi bật.

Trong số này, có nhiều đảng viên trẻ, “Sinh viên 5 tốt” các cấp, những tấm gương vượt khó vươn lên, sở hữu các công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế, cùng nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, thiết thực trong học tập và đời sống...

Cụ thể, có 92 thủ khoa tốt nghiệp các trường công lập, 7 thủ khoa tốt nghiệp các trường dân lập. Đáng chú ý, 76 thủ khoa đạt kết quả học tập xuất sắc, 23 thủ khoa đạt loại giỏi. Có 46 thủ khoa là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về phân loại theo khối ngành, có 18 trường hợp thuộc khối kỹ thuật, 35 trường hợp thuộc khối quản lý-văn hóa-xã hội, 17 trường hợp khối kinh tế, 9 trường hợp khối sư phạm, 5 trường hợp khối y-dược và 15 trường hợp khối lực lượng vũ trang.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định: trải qua hơn 70 năm kể từ ngày giải phóng, Hà Nội đã không ngừng vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của một trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Điều tạo nên sức sống, bản lĩnh và tầm vóc của Thủ đô không chỉ nằm ở những công trình hay thành tựu phát triển, mà trước hết nằm ở những con người tài năng, tâm huyết, những thế hệ hiền tài.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Thành tích mà 99 thủ khoa xuất sắc đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, kiên trì rèn luyện, không ngừng vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức; minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và trách nhiệm của tuổi trẻ trước những vận hội mới của Thủ đô, của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: hành trình của các bạn trẻ được tuyên dương dịp này chỉ là điểm khởi đầu, đồng thời bày tỏ tin tưởng dù ở bất cứ vị trí nào, các thủ khoa cũng sẽ giữ trái tim trong sáng, không ngừng học hỏi và tinh thần cống hiến không mệt mỏi.

Hoạt cảnh gợi nhắc lại câu nói "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" của danh sĩ Thân Nhân Trung. (Ảnh: LINH PHAN)

Được biết, chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc của Thủ đô năm 2026 gồm nhiều hoạt động như: vào Lăng viếng, báo công với Bác; dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long; giao lưu giữa các thủ khoa xuất sắc với học sinh tiêu biểu Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng; Lễ tuyên dương tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.