Cô trò Trường Tiểu học Ba Đình (Hà Nội) trong lễ Khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Trường Tiểu học Ba Đình

Khi người lớn đứng ra "làm thay" ngày 20/11 của con trẻ

Nhiều phụ huynh loay hoay đặt câu hỏi: Không có quỹ lớp thì lấy gì tổ chức ngày 20/11? Không có phong bì hay quà chung từ ban đại diện cha mẹ học sinh thì chúc mừng thầy cô thế nào cho phải phép?

Sự lúng túng ấy phản ánh một thực tế kéo dài nhiều năm, ở không ít nơi, ngày Ngày Nhà giáo Việt Nam thực chất là dịp thể hiện suy nghĩ của người lớn, làm sai lệch ngày kỉ niệm, hiến chương, vinh danh, biến ngày tôn vinh nhà giáo thành ngày tặng quà.

Nhìn lại cách làm quen thuộc ở nhiều lớp học trước đây. Quỹ phụ huynh đã thu sẵn từ đầu năm, cứ đến dịp lễ là ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ việc chi tiền đặt một lẵng hoa, chuẩn bị quà mừng thầy cô, rồi mua sẵn bánh kẹo cho cả lớp liên hoan.

Mọi thứ diễn ra nhanh gọn nhưng vô tình khiến những đứa trẻ - những người trẻ đang học bài học về lòng biết ơn lại đứng ở bên lề. Học sinh chỉ việc đến lớp, vỗ tay khi người lớn đại diện lên chúc mừng cô, rồi vui chơi trong một bữa tiệc đã được bố mẹ lo liệu từ A đến Z.

Dần dà, sự tiện lợi của tiền bạc làm giảm đi cơ hội tự trải nghiệm và bày tỏ tình cảm của chính học sinh. Lòng biết ơn, thứ vốn dĩ phải nảy mầm từ sự gắn bó và nỗ lực tự thân của người học, lại được người lớn "làm hộ" bằng những con số chia đều trên danh sách thu chi.

Học đường vắng bóng những khoản đóng góp chung mang tên "quỹ lớp"

Thực tế cho thấy, học đường chưa bao giờ thiếu những hoạt động kết nối hoàn toàn không cần sử dụng tiền quỹ lớp. Một tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn", một báo tường cắt dán thủ công, một cuộc thi làm thơ, vẽ tranh, hay đơn giản là cùng nhau thu gom rác, làm xanh lớp học - tất cả đều có thể thực hiện nếu người lớn biết cách khơi gợi ý tưởng từ chính cô và trò.

Ngay cả việc tri ân thầy cô cũng vậy, điều đáng quý chưa bao giờ nằm ở chiếc phong bì vật chất, mà ở sự lựa chọn tinh tế, thiết thực của những tấm lòng chân thật.

Ngẫm kỹ lại, sự lúng túng của người lớn mùa 20/11 năm nay biết đâu lại gợi mở những điều tốt đẹp. Khi không còn nguồn quỹ chung để lo liệu mọi thứ sẵn sàng từ đầu đến cuối, cha mẹ buộc phải lùi lại một bước, trả lại đúng vị trí trung tâm của ngày lễ cho học trò tri ân thầy cô giáo.

Để có một tờ báo tường ngày 20/11, học trò phải tự nghĩ chủ đề, tự viết bài, tự vẽ minh họa. Để có một tiết mục văn nghệ mộc mạc tặng thầy cô, các em phải tự bàn bạc, tự tập luyện sau giờ học.

Phụ huynh lúc này không còn là người đứng ra "mua" sự chu toàn bằng tiền, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ phía sau. Có thể cha mẹ góp cùng con vài tấm bìa cứng, phụ con cắt dán, hay khuyến khích con viết ra những suy nghĩ của riêng mình.

Một đứa trẻ tự tay gấp một tấm thiệp, nắn nót viết lời chúc hay cùng bạn bè chuẩn bị một trò chơi nhỏ tặng cô giáo chắc chắn sẽ hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của sự tri ân so với việc chỉ đứng nhìn bố mẹ trao đi một chiếc phong bì.

Ký ức học đường của các em sau này cũng không đọng lại ở giá trị vật chất của món quà năm đó, mà là sự háo hức, niềm vui và cả những bỡ ngỡ dễ thương khi tự mình làm nên ngày lễ cho thầy cô.

Món quà 20/11 chạm đến trái tim thầy cô là việc nhìn thấy học trò của mình chủ động, hào hứng bày tỏ tình cảm bằng chính công sức và sự sáng tạo của lứa tuổi. Sự nhẹ nhõm của giáo viên khi không phải đối diện với những món quà mang nặng tính hình thức cũng chính là lúc sự tôn nghiêm của nghề giáo được giữ trọn vẹn nhất.

Sự bỡ ngỡ trong mùa lễ không quỹ đầu tiên này là điều khó tránh. Nhưng vượt qua được thói quen cũ, ngày 20/11 mới thực sự thoát khỏi những lo toan hình thức của người lớn, để trả lại sự hồn nhiên, mộc mạc và trọn vẹn yêu thương cho những đứa trẻ.