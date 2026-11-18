RIIZE đã gửi những lời khích lệ nồng nhiệt đến các thí sinh tham dự "Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT)" năm 2027, thông qua một video đặc biệt hợp tác cùng EBS, được công bố một ngày trước kỳ thi.

Vào ngày 18/11, EBS đã công bố một video cổ vũ đặc biệt, được thực hiện cùng nhóm RIIZE trên trang web EBSi, nhằm giúp các thí sinh giảm bớt căng thẳng và khích lệ tinh thần cho họ. Kỳ thi CSAT năm 2027 sẽ diễn ra vào ngày 19/11.

Đây là lần hợp tác thứ hai giữa EBSi và RIIZE, tiếp nối video cổ vũ được ra mắt vào tháng Tám, nhân dịp đếm ngược 100 ngày trước kỳ thi. Dù lịch trình bận rộn, nhóm nhạc RIIZE, những người vừa phát hành ca khúc acoustic pop đầu tiên của mình mang tên Insomnia vẫn dành thời gian để gửi lời động viên đến các sĩ tử.

Trong video, các thành viên Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Sohee và Anton đã khích lệ những học sinh đã nỗ lực không ngừng nghỉ để theo đuổi mục tiêu của mình: "Chỉ nghe đến mấy chữ CSAT thôi là chúng mình đã thấy hồi hộp rồi, nên có thể hiểu được các bạn sĩ tử trên khắp cả nước đang lo lắng đến nhường nào".

Nhóm cũng đưa ra những lời khuyên thiết thực: "Thay vì cố gắng làm thêm bất cứ điều gì vào ngày hôm trước, các bạn hãy giữ tâm thế ổn định và chăm sóc sức khỏe bản thân với một tinh thần thật thoải mái". Các thành viên còn gửi gắm thông điệp ấm áp đến những bạn học sinh đang mất ngủ vì căng thẳng và lo âu, hy vọng rằng, vào ngày thi, các bạn sẽ có thể thể hiện hết năng lực đã tích lũy bấy lâu mà không phải hối tiếc điều gì.

Kỳ thi CSAT năm nay đang dấy lên những lo ngại về hành vi gian lận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các loại camera siêu nhỏ. Trước tình hình đó, Chính phủ đã công bố kế hoạch tăng cường quy trình kiểm tra cũng như bổ sung nhân lực để ngăn chặn các hành vi gian lận có sự hỗ trợ của AI.

Đại diện của EBSi cho biết: "Chúng tôi hy vọng sự ủng hộ chân thành từ RIIZE sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn cho các sĩ tử khi đối mặt với 'ngọn núi lớn' mang tên CSAT. Từ việc cổ vũ ngay trước kỳ thi, hỗ trợ toàn diện trong ngày thi, cho đến dự đoán khả năng trúng tuyển trong đợt xét tuyển chính thức vào tháng Mười Hai, EBSi sẽ luôn đồng hành cùng các sĩ tử cho đến chặng đường cuối cùng, giúp các bạn vượt qua cánh cửa quyết định để bước vào đại học".

Video này hiện đã có trên trang web và kênh YouTube chính thức của EBSi. Bên cạnh đó, RIIZE cũng sẽ phát hành đĩa đơn hợp tác mang tên Lowkey cùng nhóm PLAVE vào lúc 12h trưa (giờ Hàn Quốc), ngày 30/11.