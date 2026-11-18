Y Sam Sung trong Hội thi tại xã Ngọk Bay, Quảng Ngãi diễn ra vào ngày 17/11.

Ngày 30/7, Y Sam Sung (sinh năm 2004, người dân tộc Ba Na) trúng cử, trở thành trưởng thôn Kơ Năng, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi.

Mỗi sáng, Sung tham gia các buổi họp cùng cán bộ xã, xử lý sổ sách giấy tờ. Cô tranh thủ đến từng nhà vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, truyền đạt chủ trương của địa phương, triển khai công việc chung cho bà con trong xóm.

Ở độ tuổi đôi mươi, Sung đảm nhận nhiệm vụ quản lý và kết nối 205 hộ dân với khoảng 956 nhân khẩu.

"Lúc đầu, tôi rất run và lúng túng. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng trau dồi, rèn luyện và học hỏi từng ngày để hoàn thành tốt vai trò được bà con tin tưởng giao phó", cô gái chia sẻ với Tri thức - Znews.

Trưởng thôn 22 tuổi

Y Sam Sung hiện theo học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và bước vào giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp. Giữa năm nay, khi thôn Kơ Năng tổ chức bầu cử trưởng thôn mới, bà con trong làng đều bày tỏ mong muốn tìm kiếm một người trẻ có tri thức, sự năng động để tiếp quản và dẫn dắt các phong trào tại địa phương.

Sung từng lo bản thân còn quá trẻ, thiếu hụt kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, cha từng là cán bộ địa phương, cô sớm thấu hiểu đặc thù công việc của người đứng đầu thôn xóm đòi hỏi sự nhiệt tình, tâm huyết và sức khỏe dẻo dai.

Cô gái 22 tuổi nhận được sự tín nhiệm của người dân trong thôn.

Nghĩ đến việc bản thân có nền tảng kiến thức để giúp đỡ bà con, Sung vượt qua nỗi lo âu ban đầu.

"Sự tin tưởng của bà con và được gia đình động viên là động lực lớn để tôi mạnh dạn đứng ra ứng cử", cô chia sẻ.

Trúng phiếu bầu với sự tín nhiệm cao, nữ trưởng thôn Gen Z bắt đầu công việc. Ban đầu, khối lượng giấy tờ, thủ tục hành chính từ cấp xã chuyển xuống quá lớn khiến cô không khỏi choáng ngợp. Để nhanh chóng thích nghi, Sung chủ động tìm đến những người đi trước để học hỏi kinh nghiệm.

Những quy trình liên quan đến giấy tờ, thủ tục hành chính chưa nắm rõ, cô trực tiếp hỏi han, nhờ các cán bộ xã hướng dẫn tỉ mỉ. Ngược lại, với những câu chuyện đòi hỏi sự khéo léo trong giao tiếp, cách ứng xử thấu tình đạt lý để giải quyết mâu thuẫn trong làng, Sung lại tìm về xin lời khuyên từ những ông bà lớn tuổi.

Chính sự chỉ bảo tận tình của lớp người đi trước đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp nữ trưởng thôn trẻ tuổi từng bước tự tin điều hành công việc chung.

Cầu nối chuyển đổi số của đồng bào Ba Na

Thôn Kơ Năng là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Ba Na. Thấu hiểu tâm lý bà con, trong quá trình tuyên truyền và vận động người dân thực hiện các phong trào, Sung luôn linh hoạt kết hợp sử dụng song song cả tiếng Kinh lẫn tiếng Ba Na để tạo sự gần gũi.

Với những chính sách mới khó tiếp cận, cô không ngại đến tận nhà, kiên nhẫn trò chuyện, giải thích cặn kẽ để bà con hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và tự nguyện chung tay thực hiện.

Từ ngày nhận nhiệm vụ, lịch trình của cô gái sinh năm 2004 thường xuyên rơi vào cảnh đi sớm về khuya, giờ giấc sinh hoạt thay đổi linh hoạt theo công việc chung.

May mắn thay, Sung luôn nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình khi bố mẹ sẵn sàng san sẻ việc nhà, cảm thông cho những buổi cô miệt mài với công việc của làng xóm.

Một trong những dấu ấn rõ nét của nữ trưởng thôn trẻ tuổi là quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở. Sung trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn người dân tiếp cận các ứng dụng trực tuyến, cập nhật thông tin định danh theo yêu cầu của địa phương.

Y Sam Sung luôn cố gắng để không phụ sự tín nhiệm của mọi người.

Dù là người trẻ nhanh nhạy với công nghệ, Sung vẫn gặp không ít trở ngại khi truyền đạt cho những người lớn tuổi vốn ít tiếp xúc với điện thoại thông minh.

"Ban đầu, tôi loay hoay không biết phải hướng dẫn thế nào cho bà con dễ hiểu nhất, nhưng sau đó tôi nghĩ cứ xem các cô, các bác như chính bố mẹ của mình, kiên nhẫn cầm tay chỉ việc từng chút một để làm sao lần sau mọi người có thể tự thao tác được", cô bộc bạch.

Trải qua hơn 3 tháng đảm nhận cương vị mới, từ một sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, Sung dần thấu hiểu hoàn cảnh của cư dân trong thôn xóm cũng như nắm vững mọi đầu việc của người trưởng thôn.

Đánh giá về nữ cán bộ trẻ, ông A Đới, Bí thư thôn Kơ Năng, cho biết Y Sam Sung là trưởng thôn trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết và luôn hết mình với công việc chung của làng.

Theo ông Đới, Sung có tính cách hòa nhã, luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy ước của thôn làng.

"Sung rất tích cực tham gia các công việc của thôn xóm, kịp thời hỗ trợ bà con trong nhiều mặt của đời sống. Cô được nhiều người trong thôn tín nhiệm", ông nói.

An Chi