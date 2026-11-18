Các bạn trẻ này được vinh danh tại Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tối 18-11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao khen thưởng tới các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Không chỉ học để đạt điểm cao

Đằng sau bảng điểm tuyệt đối là hành trình học tập bền bỉ, tinh thần tự học và ý thức chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai của các bạn trẻ. Trần Ngô Trung Nghĩa (Khoa Kế toán, Học viện Tài chính) là gương mặt tiêu biểu với GPA 4.0/4.0. Với Nghĩa, kết quả này là thành quả của quá trình tích lũy kiến thức, duy trì kỷ luật và phân bổ thời gian hợp lý.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và thủ khoa xuất sắc tại lễ tuyên dương tối 18-11. Ảnh: Viết Thành

Nghĩa chia sẻ, thử thách lớn nhất đối với em là khối lượng kiến thức khổng lồ với rất nhiều môn học khác nhau. Vì vậy, để duy trì phong độ, em lựa chọn cách học "đủ và hiểu", kết hợp quản trị thời gian và hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy (mindmap). Không dừng lại trên giảng đường, em còn tích cực nghiên cứu khoa học, viết báo chuyên ngành và đạt nhiều giải thưởng lớn. Bên cạnh đó, Nghĩa còn tích cực tham gia hoạt động phong trào, là sinh viên xuất sắc, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp học viện.

Thủ khoa Trần Ngô Trung Nghĩa. Ảnh: NVCC

Phương pháp học của em là quản trị thời gian và tổng hợp lại theo ý qua “mindmap”. Để có thể đạt điểm cao điều em ưu tiên là học đủ và học hiểu, thế nên phương pháp tổng hợp lại theo sơ đồ tư duy giúp em tiết kiệm và phân bổ được thời gian cho từng môn của đợt thi”. Thủ khoa Trần Ngô Trung Nghĩa

Với Nghĩa, học tập và nghiên cứu cần đi cùng việc rèn luyện thể chất, chăm sóc đời sống tinh thần. Chạy bộ, chơi bóng rổ và tập gym là những hoạt động được nam sinh duy trì để giải tỏa áp lực, tái tạo năng lượng, giữ sự tập trung trong học tập.

Chia sẻ về danh hiệu thủ khoa, em cho biết, đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực bản thân mà còn là món quà tri ân cha mẹ, thầy cô. Hiện, Nghĩa đang tiếp tục học cao học tại Học viện Tài chính, với ước mơ trở lại trường trên cương vị giảng viên.

Thủ khoa Lê Văn Quang. Ảnh: NVCC

Nếu Trung Nghĩa chú trọng hệ thống hóa kiến thức, thì Lê Văn Quang (Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thủy Lợi) lại tiếp cận theo cách đặc trưng của sinh viên kỹ thuật: Học đi đôi với thực hành và liên tục cập nhật.

Quang chính là đội trưởng giành chức vô địch Olympic Tin học quốc gia, nội dung Phần mềm nguồn mở năm 2025. Niềm đam mê công nghệ của Quang bắt đầu từ những bài học lập trình Pascal thời trung học phổ thông. Khi ấy, nam sinh chưa có điều kiện tiếp xúc với máy tính, thậm chí phải viết mã giải bài toán trên điện thoại. Những khó khăn ban đầu không khiến Quang từ bỏ mà trở thành động lực để em tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình yêu thích.

Bước vào đại học, Quang chủ động xây dựng thói quen đọc trước tài liệu, slide bài giảng và tích cực thảo luận với giảng viên. Một dấu mốc đáng nhớ là dự án tại kỳ thi Olympic Tin học năm 2025, nơi nhóm của em xây dựng hệ thống giám sát chất lượng không khí bằng thiết bị IoT và dữ liệu mở.

Để học tập tốt hơn, ngoài việc nghe thầy cô giảng lý thuyết trên lớp, khi về nhà cần phải thực hành lại nhiều lần, chỗ nào không hiểu cần tìm kiếm thêm thông tin trên mạng internet, hỏi bạn bè xung quanh, cũng như nhờ thầy cô trợ giúp”. Thủ khoa Lê Văn Quang

Trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), Quang nhận định: “AI có thể hỗ trợ hiệu suất, nhưng năng lực thiết kế, vận hành và trách nhiệm với sản phẩm vẫn là yếu tố con người phải làm chủ”. Hiện tại, em đang tập trung chinh phục các chứng chỉ chuyên môn về vận hành và thiết kế hệ thống, đặc biệt trên nền tảng điện toán đám mây.

Kỷ luật để đi đường dài

Cũng sở hữu GPA 4.0/4.0, Trần Trung Dũng (Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng) chọn cách xây dựng nền tảng ngay từ năm nhất. Thay vì đợi đến khi kiến thức khó mới tăng tốc, Dũng chủ động tìm hiểu trước học phần và xây dựng phương pháp học phù hợp.

Thủ khoa Trần Trung Dũng. Ảnh: NVCC

Theo Dũng, điều quan trọng nhất trong học tập không đơn thuần là ghi nhớ kiến thức mà phải hiểu được bản chất, tìm ra mối liên hệ giữa các khái niệm và khả năng vận dụng vào thực tiễn. Với những học phần chưa phải thế mạnh, nam sinh không né tránh mà dành thêm thời gian ôn tập, củng cố kiến thức. Mục tiêu đạt điểm A ở tất cả các học phần được duy trì xuyên suốt quá trình học tập.

Với Dũng, học tập không phải nghĩa vụ mà là niềm vui khám phá. Tuy nhiên, em nhấn mạnh đam mê phải đi cùng tính kỷ luật: “Muốn đạt điểm tuyệt đối, sinh viên không thể chỉ tập trung vào môn yêu thích mà cần đầu tư đồng đều cho tất cả học phần”, Dũng chia sẻ.

Song song với công việc, em cũng chủ động chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết cho kế hoạch du học trong tương lai, để mở rộng tầm nhìn. Đối với em, việc học tập không nên chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia, mà còn kết nối với tri thức quốc tế, tiếp thu góc nhìn đa chiều và phát triển năng lực cạnh tranh trong môi trường toàn cầu”. Thủ khoa Trần Trung Dũng

Bốn năm đại học, Dũng không chỉ đạt thành tích học tập xuất sắc mà còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Em từng giành giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Học viện và giải ba cuộc thi Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Sau khi tốt nghiệp, Dũng dự định làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và theo đuổi các chứng chỉ chuyên môn quốc tế. Trước xu hướng chuyển đổi số, em cũng chủ động ứng dụng AI vào học tập nhưng luôn nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ phải đi cùng tư duy phản biện và khả năng kiểm chứng thông tin.

Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 được tuyên dương. Ảnh: Viết Thành

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, các thủ khoa xuất sắc được tuyên dương là những gương mặt tiêu biểu nhất trong hàng vạn sinh viên Thủ đô năm 2026. Thành tích mà các em đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, kiên trì rèn luyện, không ngừng vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức; minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và trách nhiệm của tuổi trẻ trước những vận hội mới của Thủ đô, của dân tộc. Các em chính là nguồn lực quý báu, hạt nhân góp phần đưa Hà Nội và cả nước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.